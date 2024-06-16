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黃埔百年校慶閱兵太熱！醫示警「熱傷害」恐致命

▲▼黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）

▲賴清德今主持「黄埔建校一百週年校慶」。（圖／記者杜冠霖攝）

記者趙于婷／台北報導

今（16日）是「黄埔建校一百週年校慶」，典禮由三軍統帥賴清德主持，但今日天氣炎熱，有多位學生不堪高溫，出現身體不適被扶到一旁休息。對此，醫師提醒，千萬不能小看熱傷害，天氣熱的時候，若水分攝取不足就可能產生熱傷害，嚴重恐致腎臟衰竭、橫紋肌溶解症，死亡率高。

針對高溫導致的傷害，林口長庚醫院臨床病毒中心主任顏宗海指出，很多人都會把天氣熱導致的不舒服症狀，全部都認為是「中暑」，但其實熱傷害包括「熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭」，最後才是「中暑」，而中暑也是最嚴重的。

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顏宗海進一步說明，天氣炎熱加上長時間在戶外，容易大量流汗，導致身體缺乏水分，產生熱傷害，若以最嚴重的「中暑」來說，這時候人體控制溫度的中樞神經已經失去功能，已經沒有辦法散熱，這時會出現高燒症狀，容易造成腎臟衰竭，致死率3~8成。

天氣熱若水分攝取不足，對腎臟會有直接傷害。顏宗海表示，人體4分之1的血液會流經腎臟，一旦人體水分不足，不僅沒辦法流汗散熱，這時腎臟過濾時需要的水分也不足，就容易產生橫紋肌溶解、腎臟衰竭、多重器官衰竭，導致休克、死亡。

國健署也提醒，若在戶外出現「體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷」等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫。

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關鍵字： 夏天 高溫 炎熱 熱傷害

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