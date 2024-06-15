20多歲男血糖飆500！「1舉動」讓醫搖頭了

▲男子高血糖卻不吃藥，讓醫師聽了搖頭。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

日前一名20多歲男子到健檢診所檢查，竟被驗出空腹血糖飆到快500 mg/dL、三酸甘油酯已破4000 mg/dl，照腹部超音波還發現腎髓質鈣化症。隨後患者才坦承自己過往就有血糖問題，重點是「有拿藥但沒在吃」，讓醫師聽了直搖頭，「或許過於廉價的健保，也默默讓許多台灣人以為，身體的健康是不需要太過重視的。」

健檢診所副院長盧立穎醫師在粉專《Lu醫師的健康小教室》指出，糖尿病與三酸甘油酯都是與飲食習慣有最直接關聯性的疾病，「如果說病從口入，那一定就是在說這兩個疾病」。

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盧立穎表示，過去曾提到高血糖的急性併發症包括糖尿病酮酸血症（DKA），以及高血糖高滲透壓（HHS）狀態，兩者皆有機會造成死亡。而高三酸甘油酯的急性併發症主要為「急性胰臟炎」，常見的症狀包括上腹劇痛，且會延伸至背部、嘔吐、發燒、腹脹及腰痠等，需要盡快至急診就醫，致死率恐超過15%。

盧立穎也坦言，男子後來被他唸了一頓，因為明明已知有血糖等問題，仍拿自己的生命開玩笑。讓他忍不住感慨，「或許過於廉價的健保，也默默讓許多台灣人以為，身體的健康是不需要太過重視的……。」

▲不只血糖、三酸甘油酯爆表，男子照腹部超音波還發現腎髓質鈣化症。（示意圖／亞大醫院提供）

想要控制血糖，減重名醫宋晏仁曾透過短片分享「輕鬆控糖」3招，不但能將血糖控制好，也能讓體重下降得比較快。第一招就是「控制醣類的攝取」，通常血糖高的人是因為「醣類不耐」，既然不耐醣，又為何要攝取那麼多醣？因此減少醣類攝取，例如限制白飯、白吐司、甜點、糖果，甚至是水果的攝取，都會有十分不錯的效果。

第二招則是「確保高品質的睡眠」，宋晏仁解釋，有很多研究表明，不睡覺會導致壓力荷爾蒙升高，進而造成血糖升高的情況，同時不睡覺也會讓胰島素阻抗更嚴重，這樣一來胰島素的作用就不會好，血糖也會升高，因此保持良好睡眠十分重要。

宋晏仁表示，第三招是「增加運動量」，真正有效控制血糖的方法，反而是吃完食物後去散步15分鐘，或是15分鐘的快走，這樣的運動效果對於控制血糖來說最好，如果一天吃三餐、運動三次，不但血糖控制得好，體重也會降得比較快，希望這些資訊對糖友能有幫助。