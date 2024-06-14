80歲嬤肚子痛！「只吞胃藥」3天後送急診　醫：是腹膜炎

▲患者腹痛不適，檢查發現是十二指腸潰瘍穿孔導致腹膜炎。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／台北報導

一位80歲患者平時可藉由助行器行走，日前突然覺得肚子不適，和家人反映後，僅隨便吃了胃藥，但腹痛不見好轉，家人送到急診室後，檢查發現是十二指腸潰瘍穿孔，導致腹膜炎、出現敗血症，後續緊急手術，住院近一個月才返家。醫師提醒，敗血症常有症狀包括腹痛、發燒、血壓下降等，若腹痛持續數天，又發燒，就應該特別注意，一定要盡快就醫。

恩主公醫院一般外科主治醫師陳彥嘉分享，生活中有不少忙碌的上班族，或長者因為輕忽身體警訊，小病變大病的案例。他提到，先前有一名80歲病患，平時都可藉由助行器行走，某天突然感覺肚子痛，向家人反映後，僅吃了胃藥，但腹痛持續3、4天仍不見好轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳彥嘉說，病人即使吃了止痛藥，仍是痛到受不了而被家人送到急診室。經電腦斷層掃描後發現，是十二指腸潰瘍穿孔導致的腹膜炎，包括胃酸、胰液、膽汁都漏到腹腔。安排緊急手術後，他表示救治過程中病患一度血壓過低，已有敗血症的症狀，術後送進加護病房，近一個月才返家。

陳彥嘉提到，患者過去曾因為骨折就醫，十二指腸潰瘍穿孔的原因可能是吃多了止痛藥，未搭配相關藥物，或因生活情緒壓力導致腸道黏膜異常，而易破裂的情況。

陳彥嘉指出，醫學上腹膜炎泛指腸子發炎、任何出血、感染導致腹膜被刺激發炎的病症，包括腹腔內任何一個器官破損流出內含物，或是肝脾因車禍、意外重擊受創，造成腹部大量出血都有可能引起腹膜炎。他說明，常見症狀為腹痛及發燒，腹部摸起來僵硬，觸壓疼痛部會有反彈痛等。

腹膜炎治療主要以外科手術治療為主，先透過腹部電腦斷層檢查，查看受損部位再進行開刀手術，手術中同步藉由放置引流管，讓感染物質可以有出口排出，才不會持續在腹腔內感染。另外，心肺功能極差、長期臥床、或是其他疾病已介末期，麻醉手術風險大於腹膜炎本身，我們才會建議採非手術的保守治療。

陳彥嘉提到，臨床案例顯示，常有敗血症症狀包括，腹痛、發燒、心跳變快、血壓下降等，嚴重會變成多重器官衰竭；根據世界衛生組織的統計，每年大約有600 萬人因為敗血症休克而死亡，死亡率高達50％，台灣醫學論文研究亦指出，台灣敗血症發生率為每十萬人643例，死亡率則為每十萬人287例，死亡率為29.2%。

陳彥嘉提醒，別輕忽任何身體不適的症狀，如果腹痛持續好幾天且出現發燒，應特別留意，經醫師評估後續是否有轉院看診的需求，降低小病變大病的機率。