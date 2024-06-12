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打瘦瘦針1個月後食道破裂　醫揭「不常見」：出現1情況別拖

▲▼毀容式減肥。（圖／Unsplash）

▲有患者施打瘦瘦針出現嚴重嘔吐等症狀。（示意圖／取自Unsplash）

記者張乃文／台北報導

許多想變瘦的患者，會考慮施打「瘦瘦針」，也讓這項藥品受到減肥市場的歡迎。但有患者疑似施打後出現併發症，嚴重嘔吐一個月，且食道裂開出血等症狀。醫師提醒，瘦瘦針在台灣基本上仍是以治療糖尿病患者為主。另外，若在使用後出現「影響正常生活」的副作用，建議要盡快和主治醫師討論調整用藥。

有醫師分享1名女患者疑似因打了「瘦瘦針」後，出現併發症，嚴重嘔吐持續1個月，不只吐到胃疝脫，食道也裂開出血，無法吃東西、脫水。中山醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科主治醫師黃建寧受訪時說明，有些人可能會出現較厲害、極端的副作用，但這並不是常見的情形。

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黃建寧指出，瘦瘦針內含的腸泌素本身會有腸胃道副作用，包括噁心、嘔吐等，其實不少見，但到個案有食道裂開出血的嚴重情況，算是少見。他說，根據文獻報導，約10%、20%的人剛開始會有噁心、嘔吐的副作用，但嚴重程度不一，會隨著時間推移，逐漸可接受，或是會從較低劑量使用，逐步增加劑量，也因為每個人忍受程度不同，因此若感覺副作用「嚴重影響生活」，建議要和主治醫師討論。

黃建寧表示，台灣的瘦瘦針等相關用藥大多都是停留在一般醫療用途，使用於有需要的患者身上。他提到，在減肥藥的使用，國外的使用劑量會比台灣現有的還高。

不過，黃建寧指出，瘦瘦針的貨源是一陣一陣的，但是因為全球都有鋪貨問題，並不是台灣特有。他分享，過去在疫情期間，台灣貨源較不足，許多醫學中心醫師都停止自費使用，基本上都會給需要使用的糖尿病患者。其餘在只有供貨充足的時候，可能會稍微有限度開放。

黃建寧直言，其實瘦瘦針的貨源不是很穩定，目前全世界都在搶貨，也都曾遇過連糖尿病患無法使用的狀態。他提到，糖尿病控制血糖的方式有很多種，還是會根據每個患者的需求不同，以不一樣的方式控管血糖或體重，可以跟主治醫師好好討論。

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關鍵字： 瘦瘦針 食道破裂 糖尿病

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