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罹直腸癌人變多！　醫3點示警「別以為肛門出血都痔瘡」

紗布,血跡。（圖／Pixabay）

▲不少人都把肛門出血當痔瘡，醫師搖頭了。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣，每31分鐘14秒就有1人罹患大腸癌，其曾連續蟬聯15年為癌症發生人數之首，且有年輕化趨勢。有診所發現，近期乙狀結腸癌與直腸癌患者有增多，並藉此提出「3點衛教」，特別強調千萬不要以為「肛門出血都是痔瘡」，此為很重要觀念，若有持續性出血或治療後又出血，請盡快就醫。

有醫師在粉專佳仁診所發文表示，最近2個月診所發現有不少乙狀結腸癌及直腸癌患者，雖然都轉診至大醫院手術治療和化療，但預防勝於治療，因此分享3大觀念供民眾參考：

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1.不可自行認為肛門出血都是痔瘡

雖然大部分出血都出自於肛門問題，但持續性出血或治療後又出血，要提高警覺，必要時安排照大腸鏡，此為相當重要的觀念。

2.肛門一直有裡急內重或大便習慣改變

須至診所或醫院進一步檢查，有時手指一摸「就發現直腸癌」。

3.高危險病人（家族中有大腸癌病史、愛吃燒烤/紅肉者）

年輕者建議每年自費做糞便潛血檢查；大於50歲者可1年自費及1年公費做糞便潛血檢查，再搭配大腸鏡檢查。

▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲當排便習慣改變了也要小心是癌症找上門。（示意圖／記者周宸亘攝）

醫師說明，發生在直腸及乙狀結腸的腫瘤，依他個人經驗仍以持續性出血的症狀佔大宗，所以當發現肛門出血要就醫、不可輕忽。他說，大腸癌的患者持續增多，原因多元，但飲食少油炸、少紅肉並多攝取綠色蔬菜、少菸酒、生活作息正常並定期接受大腸鏡檢查，都是預防及早發現大腸癌的不二法門。

馬偕醫院血液暨腫瘤科主治醫師宋孟達曾表示，大腸癌常見症狀依腫瘤生長的位置而異，若是右側大腸，以貧血、腹痛、腹脹，以及體重減輕較常見；若是左大腸或是直腸，則較常有血便、排便習慣改變的現象，但往往症狀並不明顯。

宋孟達呼籲，有大腸息肉病史、家族中有遺傳性大腸息肉症或遺傳性非息肉症、家族有大腸直腸癌病史、年齡超過50歲、平常多菸酒、缺乏運動且愛吃紅肉、加工食品等危險因子之民眾，「定期篩檢」是遠離大腸癌的保健之道。

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