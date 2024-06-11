控糖吃「10種蔬菜」最有效！　醫激推：還護肝、降膽固醇

▲想控糖，醫師激推「10種蔬菜」最有效。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

全台糖尿病患者已破250萬人，當血糖超標時，全身血管和器官就像泡在糖水裡。不只糖尿病患需要控糖，健康人的食慾也受血糖波動所影響，血糖差距大不只餓了想再吃，也讓人昏昏欲睡。想要控糖，初日診所醫師許芷瑜激推「10種最有效蔬菜」，其中黑木耳能降低膽固醇、綠花椰菜則有護肝效果，不妨試試看。

初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫師在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜：

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1.苦瓜

苦瓜苷能夠刺激胰臟分泌胰島素，有降低血糖的效果。

2.羽衣甘藍

富含礦物質鈣鎂鉀，維生素A、維生素K和膳食纖維等等，鎂能夠提升細胞利用葡萄糖的效率。

3.蘆筍

富含葉酸，有利於調節血糖，降低胰島素阻抗。

4.地瓜葉

含有豐富的膳食纖維和植化素，協助避免血糖快速攀升。

5.洋蔥

其中的槲皮素，作用與降血糖藥物相似，可以維持正常的血糖代謝功能。

▲吃黑木耳還能降低膽固醇、預防心血管疾病。（示意圖／視覺中國）

6.黑木耳

富含水溶性纖維，對於降低膽固醇、預防心血管疾病、控制血糖都非常有幫助。

7.綠花椰菜

蘿蔔硫素有助於控制血糖、護肝。

8.青椒

含有豐富維生素C和纖維，有利於血糖的控制。

9.小黃瓜

低GI值、水分含量高，能快速產生飽足感，且對血糖的影響小。

10.海帶

富含碘，而碘為構成甲狀腺素的主要成分，能幫助調解血糖穩定。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航曾在《如果云知道》節目上分享，不只是糖尿病患者需要控糖，健康人的食慾也受血糖波動所影響。他說明，人在進食後血糖緩慢上升，人體會分泌胰島素控制血糖，若在短時間內吃進大量高GI的食物，血糖肯定狂飆，這時身體只好分泌更多胰島素使血糖快速下降，也帶來明顯飢餓感，導致即使進食又餓了、又想找食物吃的循環，越吃越超量。

魏士航說，胰島素是促成脂肪增生的荷爾蒙，一邊吃太多、一邊又分泌過多的胰島素，不胖都難。一般建議飯前與飯後2小時的血糖波動範圍不要超過30～60mg/dl才較平穩。一旦血糖差距大，不只餓了想再吃、也讓人想睡，且還非常傷血管，血管因承受壓力而發炎，像是心腦血管、腎臟與視網膜相關疾病，都會因血糖長期巨幅波動而產生危害。