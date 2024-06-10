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日本爆食人菌疫情「傷口像被吃掉一塊」　台大醫：6類人死亡風險高

A型溶血性鏈球菌又稱為「食人菌」。（圖／翻攝自維基百科）

▲A型溶血性鏈球菌又稱為「食人菌」。（圖／翻攝自維基百科）

圖、文／CTWANT

日本爆發「食人菌」疫情，今年短短5個月已有近千人因感染A型鏈球菌，是去年同期的2.8倍。疾管署則表示，台灣目前未見異常狀況，和近4年趨勢相當；針對該細菌，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民指出，世界各地都有，因為傷口感染時會導致組織壞死，也被稱為「食人菌」，致死率也曝光了。

綜合日媒報導，截至6月2日，日本已經有977人感染俗稱「食人菌」的A型鏈球菌而罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS），創下1999年統計以來最高紀錄。疾管署發言人曾淑慧9日則表示，依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統（LARS）監測資料顯示，今年第1周至第22周，每周A型鏈球菌檢出件數介於22至36件，和近4年趨勢相當，雖然A型鏈球菌感染不屬法定傳染病，不過疾管署仍會持續對侵襲性鏈球菌感染個案的菌株，進行基因定序。

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黃立民解釋，「A型鏈球菌」屬於一種噬肉菌，主要透過飛沫傳染，是環境中一直存在的細菌，各個國家和地區都有，因此沒有國際間疫情威脅的問題，也不會做國際旅遊管制。

假如感染A型鏈球菌，會造成扁桃腺發炎、猩紅熱（全身紅疹、脫皮）等症狀，主要影響區域為上呼吸道，假如免疫力較差，細菌可能會進入脖子較深處，引發軟組織感染，最常遇到小朋友感染後，細菌跑到脖子的軟組織，造成「深層頸部感染」，因為菌種會吃掉軟組織，很可能造成周邊血管、動脈、神經破壞，甚至引發大出血或菌血症。

黃立民說明，如果患者免疫力不佳，皮膚外部又有傷口，感染了A型鏈球菌，傷口就會出現組織壞死的情況，外觀像是被挖掉一個洞，看起來好像「傷口被吃掉一塊，看起來很可怕」，所以被稱為「食人菌」。

就台灣來說，醫療院所大多能妥善處理感染A型鏈球菌的傷口，因此致死的機率不高，若出現死亡個案，應該是特例，但有幾類人必須注意，包括糖尿病、尿毒症、神經系統異常、有傷口卻無法察覺、褥瘡、本身體質虛弱者，仍存在死亡風險。

疾管署表示，A型鏈球細菌稱為化膿性鏈球菌，是種beta溶血性革蘭氏陽性細菌，是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。除感染喉嚨外，A型鏈球菌還會感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，會造成壞死性筋膜炎，又稱食肉菌感染或噬肉菌感染；另會引起鏈球菌毒性休克症候群（STSS），導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

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關鍵字： 周刊王 食人菌 日本 日韓要聞

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