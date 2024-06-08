男一直很健康！上廁所突暈倒「四肢抽動」　醫：罕見腦血管疾病

▲近9成腦靜脈竇栓塞患者會出現頭痛症狀。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

新北市一名男子一向身體健康、無三高病史，更擁有良好運動習慣，每日慢跑，日前在家中如廁時突然暈厥，叫喚卻無反應，四肢出現疑似癲癇的不正常抽動，家人送至醫院，經過檢查，確診為罕見腦靜脈竇栓塞。利用微創導管技術移除血栓，4日康復出院。醫師表示，嚴重的腦靜脈竇栓塞死亡率高達 34.2%，應早期診斷即時治療，才能得到最好的預後。

天主教輔仁大學附設醫院神經外科醫師鄭皓中提到，有一名60歲的男性患者身體健康、無三高病史，且有良好運動習慣，每天慢跑5千公尺。但病患某天在家中如廁時，突然暈厥，妻子發現且叫喚無反應，觀察到四肢疑似出現癲癇的不正常抽動，緊急送醫，經過腦部電腦斷層檢查，確診為罕見的腦靜脈竇栓塞。

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鄭皓中說，個案住院藥物治療期間，頭痛沒有改善，且腦部有新的出血。團隊緊急進行「機械式取栓」手術，利用微創導管技術，直接從腦靜脈內取出血栓，改善腦部血液回流。手術後經過2天加護病房觀察與抗凝血藥物治療，個案在手術後第4天康復出院，且1個月後已恢復規律慢跑。

鄭皓中表示，手術後6個月追蹤腦部磁振造影檢查，顯示腦靜脈竇已完全暢通。

鄭皓中提到，腦靜脈竇栓塞非常罕見，是一種因為腦靜脈竇產生血栓，導致腦血液回流不佳所造成的腦血管疾病，近9成的患者會有頭痛症狀、2成患者呈現意識不清。他指出，與常見動脈阻塞的腦中風，最明顯的不同在於近4成患者出現癲癇比例相當高，而嚴重的腦靜脈竇栓塞死亡率高達34.2%，因此早期診斷、即時治療，才能得到最好的預後。

鄭皓中說明，根據國際治療指引，抗凝血劑是第一線的治療，而「機械式取栓」手術是將取血栓的導管從鼠蹊部穿刺進入血管，經過身體內的主要血管，到達腦部阻塞的血管，再利用導管抽吸、取栓支架等物理性的方式,直接移除腦血管的血栓，手術耗費不到一小時。