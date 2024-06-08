台大醫院攜手輝達！心臟病AI診斷平台貢獻世界　再揭3項先期開發

▲台大醫院院長吳明賢（右）與NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell（左）。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再掀AI熱潮！台大醫院院長吳明賢率領醫療團隊，在5日與NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell及NVIDIA團隊成員會面，共同討論人工智慧醫療合作。其實過去台大醫院與輝達已有合作，開發心臟病的AI診斷平台並上架到NVIDIA的NGC雲端平台，供全世界使用；現在進一步揭露今年度的合作計畫。

台大醫院表示，醫院早在2020年即啟用NVIDIA DGX超級電腦系統，藉由導入兩部AI運算主機，建立醫療大型語言模型與多模態語言模型，開發智慧疾病分類編碼系統、報告撰寫助手、風險預測、問答系統等醫療場域落地應用。2024年與NVIDIA 繼續攜手合作，結合醫療與人工智慧，帶領團隊打世界盃，將台灣醫療的影響力發揮到全球，為智慧醫療開啟嶄新的面貌。

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▲台大醫院院長吳明賢（右）率醒醫療團隊與NVIDIA團隊成員碰面討論合作。（圖／台大醫院提供）

台大醫院遠距照護中心在台大醫學院副院長何奕倫帶領之下，致力於自然語言處理與生成式AI在遠距醫療的研究與應用。中心利用非結構式語音資料，整合生理資訊與電子病歷紀錄，藉由生成式AI的長處，協助遠距醫療的診斷、處置與風險分級預測。

院方表示，本次與NVIDIA公司的合作將提出三項先期的開發，包括語音輔助診斷、線上藥物諮詢與電子病歷整合。生成式AI結合語音、搜尋與生成式臉型等模型，可以實現數位護理師的功能。數位護理師將能分析語音、症狀與生理參數等綜合診斷、根據症狀給予非處方用藥或藥物調整建議，最後將對話過程自動總結，紀錄於電子病歷中。此計畫所開發的數位護理師，除了將對遠距醫療的進行有幫助之外，也可推廣至其他相關的臨床應用情境。

台大醫院影像醫學部AI團隊過去數年在結合心臟內科、台灣大學及NVIDIA的合作下，成功開發且無償捐給國民健康署用來篩檢國人心臟病的AI 診斷平台HeaortaNet 成果豐碩，且已經上架到NVIDIA的NGC雲端平台，供全世界使用，讓世界看見台灣的貢獻 TAIWAN can help。後續更進一步將與工業技術研究院、NVIDIA合作，開發全球首個支援通用人工智慧(GAI)的RIS+PACS系統 - VSRad(Visual Studio Rad)，以滿足全球放射科醫生的未被滿足的需求。

▲台大醫院攜手NVIDIA輝達發展AI智慧醫療。（圖／台大醫院提供）

胰臟癌是致死率最高的癌症，台大醫院首創AI胰臟癌輔助偵測工具，能提高早期胰臟癌的偵測率。此創新除獲衛福部智慧醫材許可證，也榮獲美國FDA認證為「突破性醫療器材（Breakthrough Device）」，為首獲此殊榮的台灣AI醫療產品。台大醫院期待與NVIDIA深化合作，開發適用於腹部其他器官與疾病的AI影像診斷工具，以AI幫助醫師看見人眼難見的早期疾病。

台大醫院也提到， NVIDIA與台大醫院健康管理中心合作推動全球AI驅動行動健康 (GAIM Health)倡議，除了建立大型語言模型以匯出醫療文字摘要，並利用NVIDIA MONAI平台建立影像辨識自動選擇和自動注釋的人工智能系統，產出關鍵影像的醫療圖像摘要，再經由區塊鏈技術，形成可攜性且無法被竄改的醫療摘要紀錄；利用NVIDIA提供的高速算力，升級現今不易使用的臨床決策支援系統。

此外，以台大醫院健康管理中心的亞健康世代長期追蹤資料與全醫療體系整合醫療資料庫的大數據，訓練開源大型語言模型，並藉由NVIDIA ACE平台建構虛擬專科醫師顧問團隊，藉此將可充分運用個人多模式健康醫療資料，並協助醫護人員對各種非傳染性疾病進行動態風險預測並提供建議與臨床決策。