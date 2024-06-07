台灣近視人口世界之冠！600度↑「罹1眼疾」暴增845倍

▲台灣近視人口比例全球居冠。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你有戴眼鏡嗎？小心近視度數越深，代表眼球老得快！眼科醫師林宜鴻指出，台灣近視人口為全球第一，超過500度的高度近視更高達1/4，即使實際年齡僅30多歲，近視若高達800度，代表眼睛可能已是80多歲的長者。他引述研究示警，高度近視恐引發「4種眼疾」，其中和沒近視者相比，近視超過600度者罹患黃斑部病變的風險暴增845倍。

諾貝爾眼科診所主治醫師林宜鴻在粉專PO文表示，高度近視者可能造成早發性白內障，不到50歲即出現白內障症狀，導致視線模糊、視力下降；此外，也與視網膜剝離有關，眼睛內視網膜從其正常位置脫落或分離開的疾病，發生時不會痛，但屬於急症，必須盡早治療，否則恐釀視野缺損。

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▲高度近視者小心罹患黃斑部病變的風險暴增845倍。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

林宜鴻接著說，還要小心近視性黃斑部病變，可能致使視力模糊或失去中央視力，對於閱讀、開車或認人都會產生影響。另外，高度近視者若因青光眼引起神經逐漸損壞、周邊視野受損，不加以控制可能導致失明。

近視代表眼睛處於不同程度的風險環境，林宜鴻引述國外研究說明，和沒近視的正常人相比，低度近視者（50～300度）罹患黃斑部病變的風險，增加14倍；而中度近視者（301～600度）增加73倍風險；超過600度的高度近視者，則暴增845倍風險。

林宜鴻強調，每年定期至眼科檢查格外重要，包含散瞳檢查、眼軸測量、眼壓及視神經盤檢查等等，畢竟有些眼睛疾病初期症狀並不明顯，及早檢查並發現病根，就能及早治療。