一天至少刷3次牙！醫曝「最重要時機」沒刷恐蛀光

▲牙醫師認為，一天最少要刷3次牙。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

口腔清潔每天都要做，而你一天刷幾次牙？祐民牙醫診所院長楊大為醫師認為，一天若能刷牙3～4次是最好的，等於是吃完食物就要刷。他表示，萬一無法做到吃完就刷，至少在「最重要的時機－晚上」一定要刷，沒刷就睡，細菌在嘴巴裡滋生、作用一整晚，小心牙齒蛀光光。

楊大為醫師近日在粉專《楊大為醫師就是細節控》表示「刷牙要過三」，原因是食物殘留在口腔裡會被細菌分解而產生引發蛀牙的酸，因此進食完就刷牙正常又合理。不過，他也要大家別恐慌，因為不見得每個人都一定有機會刷牙，如果無法吃完東西就刷，「晚上那一次」一定最重要，萬一沒刷就睡，細菌在嘴裡滋生一整晚，「那你只好拜拜，希望自己的牙齒強壯一點。」

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▲睡前是最重要的刷牙時機，如果沒刷小心隔了一夜細菌狂長。（示意圖／視覺中國）

楊大為提到，有人會說「早上那一次」也很重要。但他說，如果睡前有刷牙而忽略早上，可能產生不禮貌的口水味，至於是否吃完早餐再刷牙，則取決於個人，「也沒什麼太多對與錯，只要你記得牙齒這件事很重要就好。」

此外，中午、下午茶後要刷牙嗎？楊大為說，一般人有時因為工作可能沒機會刷牙，「但你知道嗎？小學生都有刷喔，大人如果不能刷，那漱漱口也好吧。」直言下午茶後若不方便刷牙，至少也要漱口，維護口腔健康。