電子菸比較健康？雙方論戰醫曝「殘酷真相」...癮君子竟吸進這些！

記者林妤柔／綜合報導

電子菸最近相當流行，成為許多人戒菸的替代品，不過它對健康是好是壞，依然存在兩方說法。醫師蒼藍鴿決定在《蒼藍鴿的醫學天地》揭露電子菸的真相，讓各位癮君子瞭解自己到底吸進什麼東西，也以醫師的角度給予真實建議。

蒼藍鴿表示，市面上販售的傳統菸品，除了尼古丁讓人產生愉悅感、放鬆感而成癮，裡面的焦油、一氧化碳以及其他數千種化學物質，都會對肺臟及全身的其他器官造成傷害，例如長期吸菸會導致慢性阻塞性肺病COPD，甚至是肺纖維化，全身的血管也容易硬化，進而增加高血壓、中風、心肌梗塞的風險。

除此之外，菸中的化學物質也容易導致細胞變性，生成癌症。研究已經證實，吸菸會大幅增加肺癌、口咽癌、喉癌、胃癌、白血病等多種癌症的風險。蒼藍鴿指出，如果家中孩童吸入二手菸，除了增加嬰兒猝死的風險，更影響孩童的腦部和呼吸系統發展，誘發慢性咳嗽、氣喘，甚至增加支氣管炎、肺炎的發生率，這些孩童長大後成為吸菸者的比例也會大幅提高。

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▲電子菸成為傳統紙菸的替代品。（圖／免費圖庫Pixabay）

近年來，越來越多廠商拼命推售電子菸。電子菸是透過電池的能量，加熱油艙中的煙油產生蒸氣，以供菸癮者吸入，取代傳統菸品。雖然廠商常標榜沒有傳統菸品有的焦油以及一氧化碳，沒有健康疑慮，但蒼藍鴿說，這有待商榷。他表示，電子菸在許多國家都十分有爭議，最主要的原因在於「煙油」。

如果廠商在產出煙油時符合台灣的法規規範，單純加入甘油、丙二醇、食用香料等，以醫學角度而言，電子菸對健康的傷害的確大幅低於傳統菸。不過蒼藍鴿說，偏偏有不少廠商在沒有申請查驗登記的情況下私自進口，或是添加含尼古丁成份的煙油，造成電子菸有一定的成癮性。不肖業者甚至在煙油中加入毒品，例如大麻、安非他命，讓購買者一吸就欲罷不能，變相成為一個吸毒的工具。國外也有不少因為電子菸爆炸，嚴重傷及顏面的案例。

蒼藍鴿表示，如果以醫療觀點出發，建議各位盡量不要碰電子菸這類產品，因為煙油裡面的成分太過複雜，很難知道自己到底吸進什麼成分，對身體有沒有傷害；另外是如果想戒菸，現在市面上已經有尼古清、尼古丁貼片等已經明確證實有戒菸療效的產品，比電子菸更加安全。



▲由於煙油裡的成分太過複雜，醫師建議盡量不要碰電子菸這類產品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「壓力大抽根傳統紙菸的確能紓壓，但它對身體的影響遠大於好處。」蒼藍鴿說，如果發現自己有抽菸成癮的情形，不如前往醫療院所的戒菸門診尋求協助，千萬不要購買來路不明的電子菸來吸，這最終往往得不償失。