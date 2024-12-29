冬天2舉動最危險　醫示警恐瞬間喪命

▲12月幾波劇烈溫差變化，造成猝死案例接二連三發生，醫師提醒高風險族群特別當心。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

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12月爆發斷崖式降溫，12/2最高溫攝氏28度、12/7驟降為21度，這樣的巨大溫差反覆出現，也因此奪走許多人的性命。根據消防署統計，12/12~12/24到院前死亡人數高達587人，恐與連日低溫有關，醫師告訴CTWANT記者，「劇烈溫差下，洗澡水如果太熱、或從事劇烈運動，皆容易引發猝死，名列猝死行為排行榜第一名，因為身體根本來不及做出反應，就會瞬間喪命！」

「12月爆發數波低溫警報，馬路上一直響起救護車的聲音，急診室也一直有患者進來，許多人都是到院前死亡！」中國醫藥大學新竹附設醫院副院長、心臟內科醫師劉俊廷說，冬天是心血管疾病的好發季節，患者至少比夏天增加5成以上，而冷鋒過境時狀況又更嚴重，主要就是劇烈溫差。

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劉俊廷說，猝死以心因性猝死為主，其中約7成都是心肌梗塞，其他則包含主動脈剝離、心律不整等，而絕對溫度值其實並非猝死主因，意思是氣溫攝氏10度不必擔心，但如果前一天溫度是15~20度，那就要相當警覺。「研究顯示，溫度相差5~10度就會增加心血管疾病的風險，尤其是冷鋒來臨時的第1~3天，由於身體尚未適應，是最容易爆發猝死的時間點。」

同樣的道理也套用在洗澡上，一名40歲男子12/22日洗澡時不明原因昏倒，隔日早上家人發現時已明顯死亡，懷疑與低溫相關。腎臟科醫師洪永祥就將「洗澡時溫差過大」列為猝死行為第一名，他警告就算是身體健康的人，假若洗澡前後溫差大於5度，就可能爆發心血管疾病。

「芬蘭也曾針對年輕猝死案例進行研究，發現一旦洗澡溫差大，猝死風險會增加2倍。」洪永祥建議洗澡前可將是室內暖氣先打開5分鐘或是浴室可裝置暖房設備，從脫光衣服到洗澡，洗完澡再穿上衣服的這段時間務必不能有過高的溫差。

那暖氣該設定幾度？劉俊廷認為身體感覺舒適、不覺得冷即可，但洗澡時要切記「一開始水溫不可過熱」。「如果水溫過高，身體會一下子難以適應，血管也會急遽收縮，就會增加心臟負擔，很容易造成猝死！」劉俊廷說，況且當身體尚未調適好的時候，皮膚會啟動防禦措施，難以將熱度真正傳進體內，所以也不會真的變暖。

▲若有潛在疾病，冬天泡湯較有風險，醫師建議可改採熱水泡腳，同樣能取暖又比較安全。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

劉俊廷建議一開始的水溫與體溫差不多，大約攝氏37度左右，然後再慢慢增加溫度，讓身體逐漸適應。「就好像去泡三溫暖或溫泉，也是從溫到熱、循序漸進增加溫度，這樣會比較安全。」

嘉義大林慈濟醫院急診科主任李宜恭則建議，洗澡時先以熱水沖手腳，待身體適應溫度後，再開始全身洗澡，洗完澡後，身體要擦乾，不要赤腳踩出浴室，以免誘發血管收縮、血壓升高。

除了洗澡，劉俊廷提醒在寒冬中進行激烈運動也非常危險。「尤其是未經訓練者，例如突然跑去參加馬拉松活動、或是爬山，一下子對心肺造成相當大的負擔，很容易瞬間造成心臟停止。」

另外，許多人存有一種迷思，認為自己曾經接受訓練過，所以進行高強度運動沒有問題。「事實上，如果你沒有持續在訓練，就同樣危險，對身體來說，都是突如其來的沉重負擔。」劉冠廷警告。

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