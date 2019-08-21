音樂能刺激腦！醫曝「4招」挑好育兒音樂...爸媽趕快記起來



▲聽音樂能刺激腦的發育及成長。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／巫漢盟

加州大學的教授Gordon Show曾研究過腦神經的運作，他發現，腦與音樂的波態相似，聽音樂能刺激腦的發育及成長。目前還有許多研究顯示聽音樂可以提昇語言學習能力，因每種語言的頻率起伏都不一樣，音調也不同，常聽音樂的孩子對於這類訊息的接發能力比較強，因此學習語言的速度也會比較快。



人天生就有跟隨音樂節奏的本能，6～7個月大的嬰兒在聽到音樂時，會開心揮動手腳，年紀再大一點，就會隨著音樂的節奏擺動身體，音樂其實是爸媽育兒生活中不可或缺的元素。



▲音樂對於父母育兒來說不可或缺。（圖／達志示意圖）



不過在豐富多元的音樂世界裡，要如何幫孩子挑選適合的曲目並和孩子一起欣賞呢？阿包醫生在這邊也提供幾個方法：



1.親自挑選適合內容

爸媽可以先從古典樂、經典兒歌、寶寶音樂開始，選擇溫馨、療癒的歌曲，穩定孩子情緒發展，也可選擇適合唱跳的活潑音樂，有助於肢體動作發展。



2.記錄孩子喜歡的類型

當孩子開始聽音樂時，一定會有喜歡或不喜歡的音樂類型，碰到喜歡的歌曲難免想多聽幾次，不喜歡的往往聽一會兒就聽不下去，爸媽可以一邊記錄，從中了解寶寶的喜好。



3.跟著孩子一起動一動

播放音樂或有聲書時，爸媽陪伴孩子聆聽最好，遇到快節奏的歌曲也可跟著唱唱跳跳，透過成人的引導，孩子會更加專注，也可增進親子關係。



4.使用育兒專屬APP

透過育兒專屬APP，預先過濾海量的音樂曲目，精選出適合親子同樂的育兒歌曲，爸媽可以減少搜尋時間，多一些時間陪伴孩子。若忙不過來的爸媽，有時讓孩子自己聽育兒歌單，也不用擔心他接觸到不合適的內容。



在生活中注入優質音樂，不僅可以幫助孩子語言發展和創造力，加上各式旋律與曲風，甚至是有聲書故事，更能讓孩子從小就認識世界。即使孩子還無法完全聽懂，但透過反覆的播放與聆聽，都能無形中學會新的詞彙，為未來成長學習注入豐富的養分。

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師