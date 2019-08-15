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大便超臭＝警訊！醫點「8排泄狀況」看腸道生病沒...下次可先別沖

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小便,大便,上廁所。（圖／達志／示意圖）
▲上廁所覺得排不乾淨，可能為便秘，也可能是直腸癌警訊。（圖／達志示意圖）

記者林妤柔／綜合報導

身體需要排毒，最常見的方式就是大便，你有仔細端詳過自己的排泄物嗎？基隆長庚醫院外科醫生江坤俊在節目《健康2.0》中表示，身體排毒的器官大概有4個，分別是肝、腎、腸胃道、肺(呼吸)，而腸胃道排出來的物體可以檢視身體狀況。他分享8種排便狀況所代表的腸道健康，下次可別直接沖掉囉！

8種排便狀況看腸道健康

1.不用力很難排
這狀況可以被稱為便秘。

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2.上廁所覺得排不乾淨
這狀況可以被稱為便秘，但是直腸癌也可能是這樣。

3.一顆一顆、很硬很難排
這狀況可以被稱為便秘。

4.有時候很軟或腹瀉
這狀況大部分跟腸胃道感染有關，若腸胃感染，就會一直拉水、腹瀉。

5.顏色很深
需注意裡面有沒有血，若是大黑便或是肝不好的人，顏色也會變得很深。

6.很臭
這可能是大便待久或被消化太久。若宿便留很久，腸子就會一直吸收，所以常便秘的人就容易膚色暗沉和有口臭。口臭也可能是肉吃太多，因為肉裡面含硫、蛋白質。

7.時間不固定
這代表腸胃蠕動的時間亂七八糟，若想養好排便習慣，要利用早上的「結腸反射」。早上有一段時間有結腸反射，在那個時間喝大量水，馬上就可以上廁所，過了那段時間喝水就沒有用。

8.沉到馬桶底部
正常的大便比水重，因此大部分會沉到馬桶底部。不過吃高纖維或高脂肪的食物時，大便通常比較輕，就浮在上面，所以如果大便太快沉到馬桶底部，代表纖維質吃得太少。最好的狀態是要浮不浮，基本上是沉在裡面，但有點翹起來的感覺。如果大便在馬桶中整個浮起來，代表吃太多纖維質或高脂肪食物，或者是慢性胰臟炎的病人，因為其脂肪的代謝不好，導致大便裡的油很多，含氣也較多。

▲▼大便看健康。（圖／翻攝自《健康2.0》）
▲8種排便狀況代表不同的腸道健康。（圖／截取自節目《健康2.0》）

腸胃肝膽醫師蕭敦仁接受《ETtoday健康雲》訪問時指出，人體腸道中有許多腸內菌，好菌、壞菌，好菌能夠幫助腸胃機能運作，同時減少壞菌產出對人體有害的物質，日常可攝取優酪乳、益生菌，並足量攝取膳食纖維來幫助腸胃順暢。由於優酪乳的種類很多，建議可挑選有經過國家健康食品認證，或可通過胃酸、膽酸考驗，確實抵達腸道的特定菌種。

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

關鍵字： 健康2.0 健康百科 排便 江坤俊
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