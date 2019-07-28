男攝護腺肥大遇感冒亂停藥　「近千c.c.尿液」排不出...小腹鼓成山

▲攝護腺肥大患者，若沒就醫並規律服藥治療，恐出現解尿困難、尿滯留等症狀。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

一位80歲老翁患有攝護腺肥大，但在規則服藥下，解尿狀況順暢，但幾天不幸感冒，因為鼻塞流鼻水嚴重，所以治療鼻塞流鼻水症狀的藥份量也較重，老翁想說感冒吃這麼多藥，就擅自停吃攝護腺藥物，過一兩天就尿不出尿，送到急診導出近1000c.c的尿液才緩解不適。

收治該病例的台北市立聯合醫院中興院區柯明中主任指出，患者停藥後第一天只覺得小便比較用力、速度變慢；第二天就覺得解尿很吃力，斷斷續續、滴滴答答，一晚起來尿了7、8次，到第三天中午變成一滴尿都尿不出來。

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柯明中說，攝護腺肥大合併阻塞的案例並不少見，輕則飽受漲尿、導尿之苦，嚴重還會影響膀胱、腎臟功能留下後遺症，進一步追究原因常，大多和病人未按時服藥或突發其他疾病吃藥不慎有關。

攝護腺肥大症造成的排尿功能障礙是老年男性最常見的泌尿道問題。柯明中解釋，攝護腺位於膀胱出口和尿道交接處，攝護腺肥大會壓迫尿道，增加排尿阻力使得解尿困難，攝護腺肥大症狀包括等尿感、尿徑細小、尿流速度變慢中斷、餘尿感、急尿頻尿、夜晚睡覺時尿量不多卻要起來小便很多次。

▲醫師提醒，攝護腺肥大患者一定要按時規律服藥。（圖／免費圖庫）

在治療上，有些藥物雖可使腺體產生某種程度縮小，但通常仍需服用一種甲型交感神經抑制劑的藥來放鬆腺體內的平滑肌，以減少尿道壓迫使排尿順暢；但腺體增生是結構性的變化，除非手術切掉它，否則它就是堵在那裡，因此症狀嚴重時若不手術治療就需規則服藥，突然停藥解尿就會不順，甚至尿不出來。

除了未規則服藥外，有些藥物的不慎使用也會影響排尿順暢，甚至尿不出來，臨床上較常遇到的是感冒藥的不慎使用，因其中治療鼻塞、流鼻水的成份常含有甲型交感神經促進劑，會造成膀胱出口及攝護腺內的平滑肌收縮而使膀胱出口被收縮的更緊，更增排尿阻力。

另外，止瀉藥的不當使用也會造成排尿困難及尿滯留，因其抗乙醯膽鹼的成份會抑制膀胱排尿肌肉收縮功能，使膀胱排空力量降低；酒精除了會抑制膀胱排尿功能外，也降低大腦對漲尿的感覺，所以飲酒過量也會增加患者產生尿滯留的風險。

柯明中提醒，現金攝護腺肥大患者，除了手術外有很多治療選擇，藥物的療效不難達到解尿順暢，但民眾仍需有正確用藥觀念，遵循醫囑，偶有突發疾病最好尋求醫師協助。