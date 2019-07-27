男子車禍左下肢嚴重鈍挫傷　竟造成動脈受損缺血險被截肢

▲奇美醫學中心外傷科醫療團隊，創造保命、保工作、減少健保支出及提供拼經濟力量等四贏局面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名31歲男子騎乘機車不慎自撞電線桿，左下肢有撞擊鈍挫傷，經送急診醫治，起初左下肢並無缺血症狀，觀察後離院返家休養，但工作之後疼痛有持續惡化現象，並出現大片瘀青，病患再度掛急診，發現左下肢遠端血液循環非常不好，診斷左下肢動脈傷害合併肢體缺血，經動脈血管繞道手術，避免截肢。

奇美醫學中心醫療團隊評估，由外傷科醫師葉敬淳進行筋膜切開減壓手術與心臟血管外科醫師進行動脈血管繞道手術，術後轉送至加護病房觀察，並注射血管擴張藥物治療，肢體末梢血液灌流情形逐漸於數天內恢復。再歷經骨科部醫師林威廷評估，接受死骨部分移除與多次清創植皮重建手術，病人最終成功保留左下肢，同時傷口也完全癒合。該病人於受傷後3個月左右康復出院，目前於奇美醫學中心外傷科醫師葉敬淳門診追蹤治療，傷口癒合良好，雖有輕微垂足症狀，但仍可不依靠任何輔具行走。

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外傷科醫師葉敬淳指出，肢體鈍挫傷的臨床表徵並非尋常，醫師與傷者必須特別留意病人的臨床變化，有可能是合併存在血管傷害的危險訊號。儘早發現血流不足的症狀與重建血液循環通道至關重要，而且將是能否成功挽救肢體的關鍵。

經衛生福利部2018年國人死因統計結果，事故傷害死亡率位居第6名，就不同年齡層的死亡人口觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因排首位，25-44歲之死因第3位，在0歲之死因中居第4位，45-64歲之死因居第4位。

2018年事故傷害死亡人數為6846人，其中運輸事故3209人(占46.9％)、跌落及溺水1735人(占25.3％)，隨著社會經濟的進步，緊急醫療中的外傷處理，已經躍升為攸關人民生活福祉的重要課題。奇美醫學中心急診病人數量在南台灣數一數二，急重症醫療更是一大特色，為了進一步符合衛生福利部規劃緊急重度級能力條件，奇美醫學中心於2006年6月份開始成立外傷科，隸屬外科部。

奇美醫學中心統計自2011年1月起至2018年2月止，整整8年期間共治療4250例嚴重外傷的病人，其中436例無法搶救挽回其生命外，有3814位高達89.7％的病人治癒出院，出院的病人超過9成的滿意度。

最讓人欣慰與可喜的是出院的病人中有3100位達81.3％可以順利返回職場，創造了四贏的局面：一者、延續個人工作生命；二者、避免家庭支柱倒下；三者、減少健保額外支出；四者、更為社會保有或再提供3100位拚經濟的力量。

目前專責醫師成員有吳南鈞主任、葉敬淳醫師、陳照坤醫師及王家豪醫師共4位；跨團隊支援的各次專科包括：一般及消化系外科、腦神經外科、骨科部、泌尿外科、整形外科、胸腔外科、心臟血管外科等，主要任務在於分工合作共同治療嚴重的多重創傷病人。

葉敬淳表示，當有嚴重外傷病人被送到急診，急診主治醫師馬上給予初步救治，並啟動重大外傷會診機制，同時聯絡外傷科主治醫師共同於第一時間在急診照護此病人，並視外傷嚴重程度評估是否轉送外科加護病房。在加護病房救治期間，由外傷科醫師及加護醫學部醫師共同照顧，若病人需要緊急手術，就立即直入手術室接受治療。如此一來，除縮短病人在急診室留置的時間外，也可以整合多個次專科醫師專業意見，共同提供重大與多重外傷病人更完整的照顧，這也是民眾的福音！