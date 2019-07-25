夏天高溫「甲狀腺」恐熱出病！　甲亢患者可按3穴道舒緩

▲醫師提醒，有甲狀腺亢進的患者，夏天要盡量避免去悶熱不通風的場所。

記者趙于婷／台北報導

炎熱夏天對有「甲狀腺亢進」的患者來說是一大威脅。醫師指出，夏天人體新陳代謝旺盛，體內的水分和營養更容易流失，再加上酷熱容易情緒不穩定，很容易造成內分泌失調，進而誘發「亢奮、心跳加速、手抖、狂冒汗」等不適症狀；建議患者可透過穴道按摩紓緩。

夏天是典型容易影響到甲狀腺亢進的季節，酷熱天氣容易讓人浮躁，加上外在壓力及自身情緒的影響，容易造成身心抑鬱不安、肝氣鬱結，若長期無法有效排除，就會「氣機鬱滯」，甲狀腺就開始鬧脾氣。

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中醫師賴睿昕說明，如果嚴重到免疫功能失調，導致肝腎陰虛，虛火妄動，煎熬津液而成痰，凝聚頸部成「癭氣」，就會造成前頸腫大、結而成大脖子腫塊的甲狀腺機能亢進問題，曾遇過患者不到1個月，甲狀腺就腫大約3公分，還發生吞嚥異常。

賴睿昕提醒，在高溫下，人體新陳代謝加快，而甲狀腺亢進是一種高代謝的疾病，高溫環境也是病因之一。患者一定要注意防暑、防曬、通風，儘量不要頂著烈日出門，少去悶熱不通風的地方，就能預防甲亢的發生、復發和加重。

此外，飲食上也要注意，少碰堅果、大蒜、補酒、補藥、羊肉、龍眼、荔枝等熱性食物和茶、咖啡、酒、辛辣等刺激性食品，如果有潮紅、心悸的症狀，要減少外出，待在有空調的室內，平時也要運動調適壓力、充足睡眠。若遇到甲狀腺亢進引發身體不適，可透過按摩穴道幫助舒緩，每次3分鐘，一日進行1-2次。

【3穴道舒緩甲狀腺亢進不適】

1.神門穴：手掌與手腕交界處橫紋，靠小指那側的凹陷處。

2.內關穴：手腕橫紋中央往上約3指寬。

3.太衝穴：大拇指和第二趾中間，第1、2蹠骨間凹陷處。