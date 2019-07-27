「內診」前不用先洗澡！婦科醫告訴妳...檢查前該知道的4件事

文／康健網站編輯 圖／pixabay

到底內診是否真的有必要呢？事實上，內診是婦科診所收治病人時，判讀是否有患疾病的標準流程。對於婦科內診，多半女性抱持著害羞且覺得尷尬的心態，但為讓醫師正確診斷身體發出的警訊，有時候內診還是必要的。那麼，內診的通常會如何進行呢？《康健》訪問了中山醫院婦產科主治醫師郭安妮，透過圖解方式來說明婦科內診可能會遇到的幾種看診情境，才不會因羞於看診而延誤就醫。

婦科內診：藉由內診可以了解外陰部、陰道、子宮與卵巢的狀態。

何時要檢查：分泌物異常、有異味、長異物、發癢；肚子痛、肚子腫大或者月經異常、經痛、異常出血等都需要經過內診診斷。

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檢查重點：

・外陰部、陰毛：有沒有長東西（如菜花、疱疹）、發炎。

・陰道：檢查陰道有無發炎或其他病變、分泌物多寡與顏色、子宮頸有無發炎、糜爛甚至病變。

・子宮：子宮的位置、大小及硬度、有沒有長肌瘤或內膜異位，也可知道是否懷孕。

・卵巢：位置、大小及硬度，是否長腫瘤。



筆記！看診前你該準備的事

1.建議裙裝但不著褲襪，以上、下半身兩截式，寬鬆、方便穿脫的衣物，儘量不穿著過於複雜、難穿脫的牛仔褲或馬靴。

2.若是計劃做抹片、看分泌物狀況，需避開生理期，前一天也要避免性行為。

3.若是性行為後不正常出血、異常出血等，可直接就醫。

4.看診前皆不需洗澡、清潔，保持原狀給醫生看。

婦科內診的檢查方式

1.脫下下半身衣物：經過醫生問診，要內診前，醫生會詢問有無性經驗，病患同意內診後，會到遮蔽的空間脫下下半身衣物，換上檢查專用服裝。

（圖片來源：鄭佳玲）

2.躺上檢查床：將小腿張開放在支架上，通常有布簾隔開病患與醫師，一旁會有護理人員陪同。

（圖片來源：鄭佳玲）

3.詢問有無性經驗：婦產科對性經驗的定義是，曾有男性陰莖進入陰道。若無性經驗，為避免受傷，只會檢查外觀，並不會放入擴陰器。

（圖片來源：鄭佳玲）

4.躺上檢查床：將小腿張開放在支架上，通常有布簾隔開病患與醫師，一旁會有護理人員陪同。

（圖片來源：鄭佳玲）

5.觀察、採集或治療：內診時，醫生會先觀察外觀、分泌物、陰道結構等。接著，醫生會將鴨嘴形的擴陰器放入陰道中，觀察陰道與子宮頸的狀態，此時會有不舒服甚至痛的感覺，並可能將分泌物、病灶採集下來做更進一步的檢驗，如子宮頸抹片，甚至治療。當醫生懷疑有子宮肌瘤、卵巢腫瘤等狀況，會加做陰道超音波。

（圖片來源：鄭佳玲）

6.陰道指診：醫生會將一或兩根手指伸入陰道，另一隻手放在下腹部往下壓，了解子宮與卵巢是否有長腫瘤、子宮內膜異位症，若需要也會進一步照超音波或子宮腔鏡。

✽有時內診也會同時做肛門指診，一指進入陰道、另一指進入肛門，檢查子宮頸癌是否擴散、是否有瘻管。

醫師的溫馨小叮嚀

郭安妮│中山醫院婦產科主治醫師：若對內診感到緊張、焦慮，可以請親友在旁陪伴。內診是必要的步驟，有助早期發現癌前病變，早期治療。

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