化療之後手足之痛　中醫能懂能治有良方

▲化療患者「手足症候群」症狀，經中醫內服外用雙管齊下方式治療，手腳紅腫疼痛的程度減輕、脫皮癒合速度加快，生活品質得到改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

56歲罹患乳癌的李媽媽，在第1次化療後即產生「手足症候群」症狀，第3次化療後，手足紅腫水泡情況讓她十分痛苦，經台南市立醫院中醫部郭祐睿醫師以內服外用雙管齊下方式治療兩週，手腳紅腫疼痛程度減輕、脫皮癒合速度加快，手足症候群狀況明顯降低，生活品質得到改善。

郭祐睿醫師指出，癌症患者接受化療後常見的副作用，除噁心嘔吐、四肢麻木外，部分患者手及腳趾皮膚可能出現：紅腫脹痛、皮膚脫皮裂開、刺痛或發燙、手腳趾出現小水泡、或者皮膚出現硬皮、劇烈疼痛感的現象，這被稱為手足症候群（hand-foot syndrome）。這是因化療藥或標靶藥如：服樂癌（Fluorouracil）、截瘤達（Capecitabine）、小紅莓（Doxorubicin）、賽德薩（Cytarabine）、紓癌特（Sunitinib）、蕾莎瓦（Sorafenib）等產生的毒性反應，導致身體產生發炎現象，通常在化療後2~3週出現。不論是否經過藥物治療，多數會在停止化療1~2週後消失，但如再次化療，症狀仍會出現，患者常感到十分疼痛不適，甚至嚴重影響生活品質。

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手足症候群被中醫歸類為「藥毒」，是因為化療或標靶藥的藥毒侵犯人體，火熱上行，外傷於皮膚，內傷及臟腑，再加上化療藥物損傷脾胃，血熱也導致四肢皮膚紅疹水泡、糜爛腫脹。中醫治療以清熱解毒、益氣養陰為主，可使用金銀花、連翹、龍膽草、沙參、石斛、玄參，要依症狀不同用藥，還可以針對四肢僵硬疼痛加入路路通、雞血藤等通經活絡的中藥。

郭祐睿指出，若患者化療期間，使用藥物過多或擔心中西藥物交互作用，也可取上述中藥各15g，煮沸後放冷外用，注意水溫需低於25度以下，每次浸洗20分鐘，早晚1次，浸洗完再塗上護膚藥膏。此外，手足症候群的患者平常可食用有養血潤燥功能的食物，例如：黑木耳、蓮藕、蘆筍、水梨等，避免食用燒烤辛辣刺激性食物。

中醫對癌症治療，主要有增加化療藥的敏感度、提高免疫力及生活品質、調整體質、減少放化療副作用、增加存活率等幾個面向，因此，近年中西醫結合治療癌症的患者越來越多，台南市醫院中醫部1年收治的癌症病人超過2500人次，以乳癌、大腸癌、肝癌、肺癌的患者居多，根據郭醫師臨床觀察，患者副作用改善比例超過7成，但一定要越早就診，療效會越好，癌症不是絕症，配合中醫診治，可提高免疫力、降低不適。