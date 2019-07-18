民眾提案「加熱式菸品」合法化、納入菸捐？國健署拒絕！

▲有民眾提議合法開放加熱式不燃燒菸品。（圖／讀者提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣加熱式菸品未合法，但仍有不少人在網路上或非法從國外購入販售，今年4月有民眾在公共政策網路參與平台提議「合法開放加熱式不燃燒菸品，納入健康菸捐」，之後也有超過5千名網友附議。國健署在召開討論會議後，今（18）日表態拒絕合法化。

民眾公共政策網路參與平台指出台灣非法走私加熱式菸品猖獗，不少粉絲頁、代購都從國外非法攜入，台北關無法可管只能叩關， 因此提議將加熱式不燃燒菸品納入健康菸捐、列入菸品管理。不少網友也在平台回應表示支持合法化，但也有網友仍持反對意見。

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國健署指出，而在衛福部和財政部在108年6月27日召開討論會議，經過各面向探討政策、法源、實務運作情形，並考量目前國際實證報告與各國研究，決定不參採提案人訴求。

加熱式菸草產品在國際間屬新興產品，風險及危害性不明，因此台灣尚未開放該相關產品進口，目前仍有海關於邊境通商口岸積極執行攔查；而針對網路上有不少違法販售，國健署強調，除了海關邊境查獲扣留，各相關主管機關也會持續加強查緝。

對於未來是否有合法化的可能，國健署署長王英偉則表示，會持續蒐集世界衛生組織及含美國、英國、澳洲等各國研究及作法，分析更客觀各項意見，作為未來政策擬定的參考，另外，目前已送至立院的「菸害防制法修正草案」草案僅寫入電子菸，未來也會討論如何補強加熱性菸品管理，希望可以盡快排入下會期議程。