「細胞治療」申請加速衝刺！　新光醫院將再送7案

▲新光醫院再和生技業者合作，將繼續送出細胞治療案件。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

衛福部開放6項自體細胞治療，允許由醫院向衛福部提出治療申請案。對此，新光醫院日前也已送出退化性關節炎和兩項實體癌申請；今（17）也宣布再和生技業者合作，未來預計還會有7案左右，主要針對退化性關節炎、實體癌、中風跟脊髓損傷。

去年9月衛福部優先鄰近國家開放《特管辦法》，醫院可向衛福部提出申請案，由符合「人體細胞組織優良操作規範(GTP) 」的合作機構代為培養治療細胞。新光醫院醫療副院長高尚志指出，尖端醫可提供各種細胞培養技術，加上新光醫院醫療能量，為病人提供個人化精準醫學療程。

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由於國際上已有不少細胞治療臨療經驗，精準醫學中心副主任林致凡也提到，以腦中風來看，大概6-7成會有改善，從原本癱瘓、四肢無法活動，但做完治療後四肢就可以活動。

但以癌症來說，因為免疫細胞比較複雜，效果也會不太一樣，但至少會改善生活品質，例如會嚴重副作用而無法化療的患者，這時補充免疫細胞可能就會有效。林致凡也坦言，治療效果都會根據每個人狀況而有不同，且細胞療效也要做持續追蹤。

細胞治療首重療效追蹤，進一步結合資訊系統大數據分析，可為患者提供治療新選擇、結果追蹤，對醫院、醫師做決策，甚至是提供政府、業界的參考，都有很大的幫助。另外，019年生技產業年度盛會也將在7/25登場，新光醫院和尖端醫也會首度聯展，將以醫療情境模擬方式，展示「基因檢測智慧平台」和「精準醫療個案管理平台」。