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沒吃完就往馬桶倒？　亂丟「5大藥物」恐成污染兇手！

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▲藥物是否有療效，你的腸道菌決定？（圖／pixabay）

▲藥吃不完就丟垃圾桶、沖馬桶恐成為環境污染兇手。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

藥吃不完就丟垃圾桶、沖馬桶？小心成為環境污染兇手！台北市衛生局自99年4月起和北市聯醫、藥師公會等單位合作進行「居家廢棄藥物檢收」，進一步統計出5大類高污染藥物，若倒到水槽、馬桶再流到下水道，會造成環境污染和生態改變，而「抗生素、荷爾蒙、抗癌及免疫抑制劑」若隨意棄置，易破壞生物鏈。

衛生局食藥科參議兼代科長王明理指出，為避免居家廢棄藥物不當處理，造成環境污染，在台北市12行政區的醫院、社區藥局及健康服務中心共設置361個「居家廢棄藥物檢收站」，近10年來已檢收廢棄藥品、針具及容器具達20萬9,138公斤。

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其中民眾家中最常見的五大類高汙染藥物，包含「抗生素」、「荷爾蒙（含類固醇、甲狀腺素）」、「抗癌與免疫抑制劑」、「液體藥物（不含生理食鹽水、葡萄糖注射液）」及「針具針頭」，如處理不當會造成健康風險，例如將「液體藥物」倒到水槽、馬桶再流到下水道，會造成環境污染和生態改變或使用過的「針頭、針具」如果沒有妥適包裝，可能會意外被針扎受傷，造成健康危害。

▲▼針頭示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲使用過的廢棄針具針頭若處理不當會造成健康風險。

王明理說，各檢收站均備有專用檢收器材，包括檢收箱、注射針具檢收瓶、液體藥物檢收瓶等，供民眾檢收廢棄藥物使用，經檢收的「針具針頭」，都一律比照「事業廢棄物貯存清除處理方式及設施標準」相關規定，由北市聯合醫院委託具感染性廢棄物清除處理資格的廠商進行清理、申報，其他廢棄藥物則由環保局協助清運並直接送至焚化爐焚燒處理。

王明理呼籲，民眾應養成定期檢視、檢查家中藥物的習慣，如有需要可將家中過期、剩餘或變質等廢棄藥物攜至貼有「居家廢棄藥物檢收站」標章的檢收站，由專業藥師協助做檢收指導。

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