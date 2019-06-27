高雄登革熱外擴！「安吉里」第2人確診　與前熱點相距4KM

記者嚴云岑／台北報導

高雄登革熱燒不停！高雄市三民區今（27）日又確診2例本土登革熱病例，為居住三民區鼎強里60多歲女性及安吉里50多歲女性，近期皆無出國史，平時活動地亦皆以住家為主，分別於24、25日出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、食慾不振、口乾舌燥等症狀，送檢確認為第四型登革熱，目前次波群聚已造成7人感染。

疾管署副署長莊人祥表示，這2名個案分別與6月23日及26日公布之個案住家相距200公尺內，60多歲女性有金獅湖市場活動史，50多歲女性則在安吉里附近活動，不排除周邊社區有存在感染源的可能性，衛生單位已進行社區緊急防治，並針對個案住家進行孳生源檢查及噴霧罐噴藥作業。

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▲疾管署跨區動員12名孳清專家組成專案小組，持續加強三民區安吉里及鼎強里孳生源查核。（圖／疾管署提供）

雖然2起登革熱都在三民區，但安吉里與先前爆發群聚的鼎金里相聚約4公里，短短4天就傳出2例感染，不排除可能為第三波群聚的「新熱點」。

對此，莊人祥表示，每一波群聚約會持續10至31天，第二波群聚的首發日為6月17日，若以最短的10天來算，27日以後再確診的病例，都可算在第三波群聚。

為了防堵疫情擴散，疾管署已跨區動員12名孳清專家組成金獅湖市場專案小組，深入金獅湖市場周邊疫情熱區進行孳生源巡查。部分社區如頂樓水錶箱、地下室消防水池及住家屋簷溝等仍查有病媒蚊孳生。另外，因近期間歇性豪雨，戶外積水容器明顯增多，建議衛生單位雨後針對相關場域加強巡檢清除，以利當地疫情風險控制。

▲孑孓。（圖／疾管署提供）

今年截至目前國內累計27例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區24例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例；另有180例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、菲律賓及柬埔寨為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次提醒，防治登革熱最根本的方法是清除孳生源，近日各地降雨不斷，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀病人，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位快速採取防治工作。