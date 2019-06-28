網傳「滴麻油」能防蚊！醫曝「牠們討厭油膩感」…這2招最有效



▲夏天蚊子肆虐，你都怎麼預防蚊子大軍侵襲呢？（示意圖／免費圖庫pxhere）

圖、文／健談



近日南台灣開始傳出登革熱疫情，防蚊成了全民運動；然而，坊間流傳使用麻油可驅蚊、防蚊，真的有效嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，塗抹麻油僅能短暫達到防蚊的效果，但無法長時間持續驅蚊，實用性並不高；建議民眾還是使用含DEET成分的防蚊液驅蚊，或穿著長袖衣褲防蚊，才是比較實際有效的做法。



▲網路瘋傳「滴麻油」能防蚊！醫師說話了。（圖／健談授權提供）



夏日來臨，全台都要慎防登革熱感染！網路盛傳塗抹麻油可防蚊蟲叮咬，對於家有幼童的家長來說，不失為是一個天然的驅蚊撇步；然而，塗抹麻油真的有效嗎？

柳朋馳醫師表示，皮膚塗抹麻油僅可短時間防蚊，主要是因為蚊子不喜歡皮膚上的油膩感。同理，不僅是麻油，只要在皮膚表免塗抹任何油脂類，在皮膚表面形成油膜都可達到短時間防蚊的效果；然而，一旦油脂被皮膚吸收就失去了防蚊的作用，故此法並不實用！

此外，另有傳言指出將維生素B磨粉加水也可達到防蚊的作用，但根據疾病管制署指出，維生素B並無防蚊的作用！柳朋馳醫師補充，在皮膚上噴灑維生素B溶液或是口服維生素B都無法達到防蚊、驅蚊的效果，這些只是網路謠言，不可輕信。

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柳朋馳醫師也表示，防蚊最簡單的方式就是穿著長袖衣褲，讓蚊蟲不得其門而入，或是亦可選用含有DEET成分且獲衛福部核可之防蚊產品，才是真正有效的驅蚊、防蚊之道。

登革熱相關問題，建議諮詢「家醫科、小兒科」

諮詢專家：新光醫院家醫科柳朋馳醫師

本文經授權轉自：健談