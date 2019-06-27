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上班「一天尿20次」被約談　24歲男酗酒飆車慘罹「職場適應障礙」

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楊聰財醫師。（圖／醫師提供）

▲精神科醫師楊聰財指出，適逢畢業季，職場適應障礙患者激增2成。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

一名24歲社會新鮮人冠廷（化名）必在網路電商工作，但因工作量大加上主管要求嚴格，冠廷壓力大到一天上班要跑20幾次廁所，更因此被主管認為偷懶慘遭約談，沒想到冠廷陸續出現暴怒、摔東、酗酒和飆車等行為，家人帶至精神科檢查才發現是「職場適應障礙」惹禍。

收治該病例的精神科醫師楊聰財指出，最近適逢畢業季，許多社會新鮮人第一次進入職場，面臨人生與環境的重大轉變，也須承受比學生生活更大的壓力，出現失眠、心悸、肌肉無力及腸胃不適等「職場適應障礙」症狀，近期前來精神科就診的患者也激增2成。

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楊聰財說，除了上述身心症狀外，超過5成的「職場適應障礙｣患者會合併焦慮、憂鬱、煩躁，甚至出現攻擊行為等情緒失控問題，持續時間可長達3個月。

他進一步指出，像冠廷這類患者，經過問診後發現，多數會有自我要求高、無法接受失敗及凡事都想要第一的性格，長期內外壓力下，若沒有適當獲得紓解，加上本身缺乏病識感，沒有積極就醫治療，很容易會併發廣泛性焦躁症，甚至出現心臟病、高血壓等心血管疾病。

針對「職場適應障礙｣患者，治療上會採用藥物與非藥物同步進行。楊聰財說明，首先會經由心理治療，減少患者無法自我控制的情緒，建立正向認知，並讓患者提升壓力管理與處理的自主能力，同時也會鼓勵學習放鬆技巧，例如腹式呼吸、冥想或打太極拳等舒緩運動，若症狀較為嚴重者，就會依據患者狀況輔以藥物治療。

關鍵字： 職場適應障礙 壓力 工作壓力 精神科 楊聰財
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