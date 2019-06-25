滑手機更想吐！坐車防暈「做好這3件事」…根本免吞暈車藥



▲出遊頭暈目眩好掃興，你以為吃飽搭車才會暈嗎？（圖／達志／示意圖）

圖、文／健談

暑假將至，打算出遊又擔心暈車好掃興嗎？可試試這幾個防暈小撇步！根據食品藥物管理署建議，行前睡好睡飽、清淡飲食，行車途中盡量往前坐並保持車上空氣流通，並避免在車上閱讀書報、用手機，就可以減少暈車的情況囉！



▲車程一長就想吐？做好這3件事免吞暈車藥。（圖／健談授權提供）

暑假是出遊的好時機，但長途坐車總是頭昏想吐，有什麼方法可以不靠暈車藥也能防暈嗎？根據食藥署建議，可掌握以下幾個原則：

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1. 行前簡單吃、睡得好：

搭車前一晚一定要睡好、睡飽，且最好採清淡飲食，讓身體保持在最佳狀態。此外，不少人怕暈車想吐，通常會在搭車前避免進食，但根據食藥署資料指出，若完全不吃東西反而容易因為腸胃蠕動而加深想吐的感覺，因此，建議在出發前少量進食較好喔。

2. 搭車選前座、保持空氣流通：

車輛前座的穩定度較高，坐前座較能減少暈車問題發生；尤其若像遊覽車等大車後座的搖晃程度較大，故最好盡量避免。此外，亦應保持空氣流通，避免在車內吸菸，以免加重暈車不適。

3. 在車內聊天、休息不閱讀：

若在搖晃的車上閱讀書報、用手機，將更容易使大腦與感官接受訊息不同步而出現頭暈的症狀，應盡量避免。建議可運用與他人聊天、唱歌等方式轉移注意力，或在車上補眠，都有助降低暈眩發生。

資料來源：食品藥物管理署電子報

本文經授權轉自：健談