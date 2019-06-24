營養師激推夏天「喝飲料3大重點」　解渴還助減肥！

▲營養師提醒，飲料最重要的就是選低熱量、低糖，甚至是無糖。（圖／達志示意圖，下同）



文／好食課楊哲雄營養師

夏天吃東西，想配個喝的來解渴一下嗎？放眼望去都是含糖、高熱量的飲料，這都是身體的負擔，但是吃飯總是想搭配個飲料，該怎麼挑呢？好食課營養師分析2項選飲料的重點，讓你可以解渴又能幫助減肥！

1.無添加糖最重要，避免攝取多餘熱量

首先，飲料最重要的就是選低熱量、低糖，甚至是無糖！糖是空熱量食物，且容易造成身體負擔，所以第一個就是要去除糖的威脅！

請繼續往下閱讀...

以世界衛生組織的建議，我們一天攝取的精緻糖要少於10%，但隨便一罐含糖飲料都可能超過10%總熱量，而全糖珍奶的熱量就可能破500大卡以上，相當於我們吃的半個便當，多喝一杯全糖飲料就約等於多吃了半個便當， 怎麼可能輕鬆達到熱量控制呢?

所以我們平常挑選飲料時，最重要的就是找無糖飲品，在超商可以直接翻到食品後面的標示，找尋沒有添加精緻糖類的飲品，只要做對這件事，就能讓我們挑選的飲料大加分！

2.每天喝杯高纖牛奶和豆漿，補充蛋白質，幫助飲食控制！

近幾年上健身房成了全民運動，運動族群更要注意平時所選的飲料，如果我們正在減脂階段，除了少糖、無糖的原則，蛋白質更是重點，蛋白質可以防止我們肌肉流失，幫助我們維持代謝，讓運動效果加分，日常生活中含有蛋白質的飲品就屬豆漿和牛奶最好獲得。

而牛奶屬乳品類，常被我們忽略，但其中含有的乳清蛋白、酪蛋白、鈣和維生素D等營養對我們都非常重要！因此好食課營養師建議平日餐食搭配的飲料可以改成高纖牛奶或豆漿，提高蛋白質，同時也增加飽足感，也能取代掉原本喝含糖飲料的習慣。

▲平日餐食搭配的飲料可以改成高纖牛奶或豆漿，提高蛋白質，同時也增加飽足感。

3.吃夠膳食纖維，調整菌叢幫助代謝，增加飽足感

餐前喝一罐高纖豆漿會增加飽足感，降低食慾，達到熱量控制的目的，同時補充膳食纖維可促進新陳代謝而達到熱量控制。市面也有高纖牛奶推出，很適合想輕鬆維持營養與體態的上班族來做飲食控制。

膳食纖維，是人體重要卻也容易缺乏的營養素之一。餐食中有足夠的膳食纖維可以幫助維持飽足感，降低食慾，管控好熱量攝取！ 不僅如此，膳食纖維透過腸道微生物生成短鏈脂肪酸，促進脂肪代謝!因此攝取足夠的膳食纖維正是維持身材的另一大重點！

膳食纖維非常重要，但現代人外食狀況多，膳食纖維較難攝取足夠，所以想買飲料的時候，建議可以挑選纖維添加的健康飲料，市面上有許多添加膳食纖維的飲品，像是高纖牛奶、高纖豆漿、含纖氣泡水和綠茶等，都是我們補充膳食纖維的好方法！

好食課營養師建議，用營養價值高，含有豐富蛋白質和膳食纖維的飲品，替換掉不好的含糖飲料，在早上、下午最容易喝飲料的時候，選擇一杯高纖牛奶加一杯高纖豆漿的補充方式，是同時獲得蛋白質和膳食纖維的好方法，也能讓飽足感持續，不用擔心肚子餓失控，幫助我們維持身材！

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！