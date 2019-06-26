外食族吃素竟更傷身！「10種病」上門...問題竟跟油有關

▲別以為吃素就健康，小心10種以上病染上身。（圖／視覺中國）



文／ 陳俊旭



素食雖然是一個健康的觀念，但是在台灣，素食人口多數卻吃得很不健康。許多統計發現，台灣素食者罹患心血管疾病的比例，比一般人還高。最近，慈濟大林醫院分析三千六百八十九位健檢民眾發現，吃素女性的三酸甘油脂比葷食女性高，好膽固醇也比較低。

香港也是如此，二○○六年香港中文大學醫學院發現，長期吃全素的人，因維生素B12缺乏，同半胱氨酸（Homocysteine）升高，血管比一般人更容易硬化。





▲很多人吃素是為了健康，沒想到卻反而更不健康，實在很諷刺。（圖／達志示意圖）



其實，如果吃素吃得正確，的確可以降低乳癌、直腸癌、子宮肌瘤、動脈硬化、腦中風、糖尿病、類風濕性關節炎…等等慢性病的罹患率。 但是如果吃得不正確，卻會導致動脈硬化、糖尿病、缺鐵型貧血、惡性貧血、憂鬱症、厭食症、代謝症候群、生殖功能衰退… 等等問題。

我們再回到大林醫院的調查來看看，為什麼吃素的女性反而好膽固醇太低、壞膽固醇升高呢？那是因為她們吃了太多氧化油脂與氧化膽固醇的關係。台灣的素食者通常吃得很油，不論是素食餐廳或家裡的素菜都炒得太油，而且絕大多數都是用精製植物油或冒煙點很低的植物油，這些油要不是本來品質就不好，要不就是大火一炒就氧化了。





▲盡量以川燙的方式料理，少油少鹽減低負擔。（圖／記者李毓康攝）



這還不打緊，節省的家庭主婦通常還有清剩菜的習慣，於是再把一盤盤變質或氧化的油全掃下肚。再者，台灣的素食者喜歡吃素雞、素魚這些豆類再製品。業者深怕口感不好或不夠香，常常以油炸、煎炒的方式處理這些素料。

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加上很多素食者或老年人口味較重，動不動就用植物油油炸食物，例如炸香菇、炸茄子、炸甜不辣…等等。總之，吃了這麼多的氧化油，如果新鮮蔬果又吃不夠，壞膽固醇怎能不升高？至於三酸甘油脂過高的原因，則是因為吃了太多澱粉的關係。





▲餐廳為了增加食物的美味度，大多為以炸的料理方式。（圖／取自pixabay免費圖庫）



本文取自《吃錯了，當然會生病！》／陳俊旭 台灣全民健康促進協會理事長／新自然主義出版