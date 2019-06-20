菜渣卡到死！戴牙套「最痛苦5件事」狂刮嘴皮　網驚呆：OO變超靈活



▲戴牙套的人才懂的苦，你也感同身受嗎？（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

在很多人的成長過程中，總會遇到因為暴牙、戽斗或是咬合不正，甚至追求更完美笑容而去戴牙套的朋友。對於矯正牙齒這檔事，許多網友的認知都是「會變很瘦」、「臉會變超小」、但在變美以前，中間需要承受的苦，只有親身經歷過的人才懂。曾戴了3年矯正器的Youtuber《那個女生Kiki》也感同身受，如今已拆除牙套成為俏麗美人兒的她，要來分享戴牙套的心酸。

在配戴的過程中，遇到很多人詢問關於戴牙套的事情，因此Kiki也統整出「5件最痛苦的事」供大家參考，並為曾苦熬過戴牙套日子的網友們獻上掌聲：「要撐過這段過程非常不容易」。

1.嘴皮刮破常有的事

Kiki說，從戴上牙套那一刻起的幾週或一兩個月內就會發生，一黏上矯正器使得牙齒更貼近嘴皮，「不管你怎麼樣小心，它就是會刮你的嘴皮」，醫師剛開始會給予「標配白蠟」讓你黏在矯正器上隔絕嘴皮，但其卻會隨著吃飯、刷牙就掉了。刮到嘴皮的經驗有戴過牙套的人肯定不陌生，且一破再破永無止境，她也開玩笑的說，牙套拆掉時，你會發現你的嘴皮比菜瓜布還耐刮。

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2.不能吃的食物超多

只要會染色、口感太硬的食物都在戴上牙套後成為拒絕往來戶！Kiki說，剛成為牙套新鮮人的她大口嗑芭樂，聽到「喀」一聲矯正器就掉了，尤其透明矯正器更貴，黏貼一顆醫師須多加收500塊，若找的醫生本身較有名氣，非常難掛號，她說當初自己掉的是最後的矯正器，因此鐵線直插嘴皮超難受，但遇到小問題仍需要預約慢慢等待。

3.拍照美的都是別人

戴牙套前可用各種角度避開爆牙、虎牙或是下排牙齒不齊，但當牙套一戴上所有缺點都會瞬間被放大！Kiki表示，只要一張嘴笑，「覺得哇！好多矯正器哦」且別以為閉嘴笑就好，你的臉部會看起來很憋、很不自然。若是嘟嘴笑呢？結果更慘，「身邊就會有朋友跟你說：『都幾歲了，還在裝可愛』」！所以這段時間必須有心理準備，「拍照都是別人在美」。



▲卡不完的菜渣也讓戴牙套的人練就出一條「靈活的舌頭」。（圖／取自《那個女生Kiki》Youtube）

4.卡不完的菜渣

Kiki說，戴上牙套後就是無時無刻地卡菜渣，因為有鐵線＋矯正器，使得一吃葉菜類或是菇菇類等細長柔軟的食物就會卡在中間。為了避免一張嘴就看到菜渣，身為牙套人都會練就「靈活舌頭」剃牙的功力，但臉部表情可想而知因扭曲變超醜，而在你戴牙套的這段過程，若還有人願意陪在身邊，可說是真朋友！

5.拉完線隔天痛到爆

回診時醫師將鐵線拉緊，酸痛感爆發！Kiki說這種痛在隔天最明顯，若你還金魚腦忘了和朋友有約，那麼就只能乾瞪眼看朋友大啖美食，「真的會痛到你不想講話、不想吃飯，你的心情會很差」。

網友看完後說：「原本有考慮要不要戴，看完了影片突然不想戴了哈哈」、「戴牙套吃飯就是吃完了之後剔牙時還可以再吃一餐這樣，因為牙套或牙齒縫裡滿滿都是菜渣～」、「我也正在戴，很痛苦」、「潰瘍會超痛的...只能用吞」、「有时候掉了我都不知道掉了，然後我怕我已經吞了…而且好幾次」、「哈哈哈哈哇太中肯了！！！舌頭真的變超靈活」。