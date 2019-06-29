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改善便秘「2類型食物」有效　糙米、芝麻、蜂蜜上榜

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改善便秘　2類型食物有效

文／編輯部　圖／pixabay

中醫將食物分為不同性質，適合不同體質、症狀的人食用，其中以「潤性食物」和「瀉性食物」對改善便秘較有效。

（圖片來源：pixabay）

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潤性食物：

如蜂蜜、甘蔗、柳橙等，可增加體內的水分，達到潤腸通便的效果。

瀉性食物：

如豆腐、牛蒡、蘆薈等，可幫助體內毒素排出，改善便秘及發炎等症狀。

台灣盛產的各種水果，更是通便良方，其中香蕉、木瓜、番茄、甘蔗、柳橙，對排解便秘最有效。

香蕉有清熱、解毒及潤腸功效。木瓜、番茄和柳橙當中的果膠等膳食纖維具有整腸功能。甘蔗可滋陰解熱、生津潤燥，對於糞便乾硬的患者較有用。

易有便秘症狀的人還可補充糙米、根莖食物、益生菌及油脂類食物。

■糙米：

保留米糠的全米，有豐富的纖維，也有吸水、吸脂作用及充分的飽足感，能整腸利便。早餐可吃糙米稀飯，或打成糙米漿是很好的吃法。

■根莖類食物：

平日一餐可吃約200克的根莖食物，如地瓜、南瓜、馬鈴薯、芋頭等，可增加便量。不過地瓜易產氣，腹部常有脹氣現象的人最好避免食用。

■優格：

優格含乳酸菌，保有牛奶的營養成分，甚至比牛奶更容易消化，有助於抑制腸內壞菌、保護腸道。 不過也有醫師提醒，若是因為腸道蠕動緩慢、或糞便太硬而便秘的患者，光靠優格等乳酸製品效果不大。

（圖片來源：pixabay）

■芝麻：

芝麻富含油脂，能夠有效潤滑腸道、幫助排便。可到五穀雜糧店購買生芝麻，搗碎後加入飯裡煮；或用市面上炒好的芝麻粒加進原味優格，就成了美味又通便的芝麻優格。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

關鍵字： 康健雜誌 飲食健康 便秘 中醫
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