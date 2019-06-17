放棄就對不起媽媽了...塵爆傷友黃品諭「受傷半年就跳舞」：我不服輸

▲八仙塵爆傷友黃品諭。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

4年前的八仙塵爆是所有傷友害怕再回憶起的痛，有人不幸離開，有人努力復健回到生活軌道，今年27歲的黃品諭當時燒傷面積達50%，從連坐在地板上都很困難，到現在可以完整跳出一套舞，讓人看見生命的韌性。品諭受訪時笑說「我受傷半年就開始跳舞了，我個性就是不服輸。」

4年前的6月27日，一場爆炸，炸毀了無數人的夢想，共造成15死484傷。品諭露出雙臂訴說著自己的傷勢，當時從腳掌到整個大腿都是傷口，那種痛真的無法形容，復健的日子更是難熬，不僅每天睡不著，當時連禮拜幾都不知道，每天的日子不知道怎麼過的。

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「放棄就對不起媽媽了。」面對身上的疤痕，和大家的詢問，品諭渾身散發著樂觀氣息，她眨眨大眼睛直說「受傷後，媽媽真的非常用心照顧我，當時覺得如果我放棄了，就對不起她了。」

當時看著別的病友嚴重到插著鼻胃管，心疼的同時也害怕自己變成那樣，因此住院第3天，她就逼著「自己吃飯」。品諭也自嘲「那時候唯一能做的，也就只剩下吃了！」回憶起如夢靨的意外，樂觀的品諭一次次都熬過來了。

馬偕燒燙傷團隊領導人、外科部主任董光義說，以當時傷友的狀況來看，至少都要3-5年才能回歸學校、職場。但受傷後品諭在醫院躺了70幾天，半年後就開始跳舞，1年後就回歸職場。她說，一直以來都很喜歡跳舞，受傷前開始接觸舞蹈，沒多久就遇到意外，但因為「不服輸」，所以半年後就「半強迫」的回去跳舞。

▲4年前的八仙塵爆動員數不清的醫護人員投入救援。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

馬偕醫院兩院區一次湧進大量傷患，董光義回憶起當時，兩院區加起來共83位傷患，大家的狀況都很不好，大面積燒燙傷很多，「幾乎半個人都是傷口」，當時啟動大量傷患緊急機制，召回了近300名醫護人員搶救。

董光義坦言，大面積燒傷有很多階段，從急救、傷口照顧、復健等，以經驗來說，傷口復原、復健都要好幾個月，至少需要3-5年才能回到社會，甚至還有病人還長時間在門診追蹤治療，但目前9成以上的病人都已經回歸社會，真的很替他們開心。

馬偕醫院將八仙塵爆的經驗，集結起來發行「用愛修繕 一路陪伴」一書，黃品諭也在新書發表會帶來一段熱舞，受傷後她也告訴自己「人生意外太多了，想盡力把很多事情都做得更好。」如今她也用行動告訴大家自己站起來了。

▲黃品諭用舞蹈展現出生命韌性。（圖／記者趙于婷攝）