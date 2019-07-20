豪大雨淹水後...清潔6招遠離傳染病！　這些積水容器最易忽略

文／王暄茹 圖／pixabay

一場豪大雨，許多地方陷入淹水惡夢，面對家裡泡水的家具用品、尤其廚房用具，如何清理才能避免傳染病？居家環境要如何清潔、消毒，才能杜絕蚊蟲病媒，恢復健康舒適的生活？

●飲水、食器需煮沸消毒，預防腸道傳染病

泡過水的食物切勿再食用。

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豪大雨後飲用水可能受到汙染，若蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，且徹底煮沸後才可飲用。

泡過水的廚房用具及餐具在清洗乾淨後，應煮沸30分鐘以上，然後烘乾，徹底消毒。至於不能煮沸的，以10公升清水加40毫升漂白水稀釋，浸泡大約30分鐘，再用煮沸過的水沖洗乾淨。

● 用刷子刷洗家裡的積水容器

多數人已知積水容器必須清除乾淨以避免病媒蚊孳生，但要用刷子刷洗才有用。由於蚊子的卵會附著在容器的壁上，水乾了也還能存活3個月，只要再有水漫過卵表面，就能孵化。因此，打敗蚊子大軍的第一個關鍵就是用刷子刷洗家裡的積水容器，保持乾燥，單用手指和手掌擦抹容器壁面是沒效的。

※最常忽略的積水容器：花盆下水盤、桌上小盆栽、陽台排水口、屋簷下排水管、帆布棚上凹陷積水。





● 鐵、鍍鉻或不鏽綱材質的家具，以抹布擦拭乾淨即可。

如果有些微生鏽現象，可以用菜瓜布刷洗掉鏽痕，然後再使用防鏽劑來補強。

●家裡的地面、牆壁、浴室、廚房及臥室在打掃乾淨後，再用漂白水稀釋後充分刷洗。

●清洗地板後得加強除濕

塑膠或磁磚地板：只要清洗擦拭乾淨，做好除濕。

合板、密集板製成的地板或家具：泡水後容易變形，建議只能忍痛丟棄。

實木地板或家具：泡水後必須徹底擦乾，再使用除濕機讓木頭內含的水分自然蒸發出來。確定完全乾燥後，在表面塗上一層具保護作用的木器漆，維持原木色澤。

若有鋪地毯：清洗前先確定地毯的材質適不適合水洗。若是棉、麻、羊毛等容易縮水的天然素材，建議送到洗衣店處理；一般化學纖維質料的地毯不會縮水，可以泡在肥皂水中輕輕揉搓，等毛縫中的污垢完全流出後，以大量清水沖乾淨，然後曬乾。

●清理家園時務必穿著雨鞋、防水長靴，避免感染

清理淹水後髒汙時，務必穿著雨鞋或防水長靴，並戴上手套及口罩，避免被尖銳的生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷，以免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如有發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，應儘快就醫，並告知接觸史、受傷原因以利診斷。

（資料來源：衛福部疾病管制署、IKEA）

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