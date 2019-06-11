ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

16年前驗血建檔「願捐骨髓」...他突接到電話「配對成功」衝醫院救人

ETtoday健康雲

輔具達人熱心捐骨髓。（圖／慈濟基金會提供）

▲物理治療師楊忠一16年前做血液建檔，16年後終於派上用場！（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

新北市輔具資源中心主任楊忠一16年前喜獲麟兒，孩子剛出生時就捐贈臍帶血，得知成人造血幹細胞可以救人，他二話不說也挽袖驗血建檔。16年後接獲骨髓幹細胞中心配對通知，他同樣沒有任何考慮就前往醫院捐贈，熱心的他直說「高中就開始捐血，骨髓幹細胞可以配對上真的是一件很幸運的事情！」

骨髓捐贈前必須做嚴密的身體檢查，楊忠一在檢查中意外發現自己血壓偏高，便開始調整生活作息，從施打白血球生長激素到捐贈，他排除萬難積極配合，以收集周邊血方式完成捐贈造血幹細胞，而這也和楊忠一本身的工作有關。

請繼續往下閱讀...

楊忠一是專業物理治療師，專門服務身心障礙與失能者，十幾年來積極投入輔助領域，親自試用各種輔具，確認符合民眾需求，一方面透過槓桿原理找出使用上省力的方法，輔以影片教學，讓使用者與家屬或負責照護者更加容易使用，增加行動不便者生活自理的能力。

輔具達人熱心捐骨髓。（圖／慈濟基金會提供）

▲楊忠一是輔具達人，十幾年來積極投入輔助領域。

本身相當善良熱心的他更開辦二手輔具回收服務，免費提供貧困家庭使用，創辦「輔具超音速三合一」政策，減化申請流程加速民眾取得輔具。楊忠一說，16年前孩子出生就捐贈臍帶血，當時想說「孩子一出生就能行善助人」，那自己更應該做到，沒想到在16年後真的有人和自己配對成功，這真的是一件很幸運的事情。

楊忠一說，自己的工作很特別，因為服務的對象有特殊的需求，因此上班的過程也很像做志工，但每當看見患者與家屬獲得幫助後，歡喜嶄露的那份安全感，讓自己對這份工作一直保有熱誠和成就感。

楊忠一從高中就開始捐血，笑說自己一點也沒有恐懼感，如果真的要比，那就是因為要收集周邊血，所以捐贈「時間長了點」，但真的很開心自己可以幫助正在和生命在拔河的患者。

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

關鍵字： 骨髓 捐血 驗血 楊忠ㄧ 慈濟基金會
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

影／結婚8年「生不出來」想借精！醫見D奶夫...那邊只有1cm　妻傻愣嚇壞

馬如龍肺腺癌病逝！醫曝「7症狀」75%發現已晚期：常被誤認感冒

賀一航大腸癌病逝！醫曝「5大危險徵兆」：不只有血便

膽囊剖開！醫驚見上百顆「黑黃小子彈」...鋪成健康步道　網嚇傻：好痛

林志玲爆婚訊「凍卵9顆」可派上用場　醫曝「受孕成功率」

手搖飲「熱量實測」差很大　「這款爆增6倍」一杯就近500卡！

馬如龍罹肺腺癌...闖不過這關　醫談「腸穿孔」：引敗血症好危險

頭暈臉慘白！營養師揭「鐵質含量TOP5食物」照吃就對了

熬不過距離就分手！超吃虧下場曝...專家搖頭：根本不懂愛人

16年前驗血建檔「願捐骨髓」...他突接到電話「配對成功」衝醫院救人

讀者迴響

回到最上面