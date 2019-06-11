16年前驗血建檔「願捐骨髓」...他突接到電話「配對成功」衝醫院救人

▲物理治療師楊忠一16年前做血液建檔，16年後終於派上用場！（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

新北市輔具資源中心主任楊忠一16年前喜獲麟兒，孩子剛出生時就捐贈臍帶血，得知成人造血幹細胞可以救人，他二話不說也挽袖驗血建檔。16年後接獲骨髓幹細胞中心配對通知，他同樣沒有任何考慮就前往醫院捐贈，熱心的他直說「高中就開始捐血，骨髓幹細胞可以配對上真的是一件很幸運的事情！」

骨髓捐贈前必須做嚴密的身體檢查，楊忠一在檢查中意外發現自己血壓偏高，便開始調整生活作息，從施打白血球生長激素到捐贈，他排除萬難積極配合，以收集周邊血方式完成捐贈造血幹細胞，而這也和楊忠一本身的工作有關。

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楊忠一是專業物理治療師，專門服務身心障礙與失能者，十幾年來積極投入輔助領域，親自試用各種輔具，確認符合民眾需求，一方面透過槓桿原理找出使用上省力的方法，輔以影片教學，讓使用者與家屬或負責照護者更加容易使用，增加行動不便者生活自理的能力。

▲楊忠一是輔具達人，十幾年來積極投入輔助領域。

本身相當善良熱心的他更開辦二手輔具回收服務，免費提供貧困家庭使用，創辦「輔具超音速三合一」政策，減化申請流程加速民眾取得輔具。楊忠一說，16年前孩子出生就捐贈臍帶血，當時想說「孩子一出生就能行善助人」，那自己更應該做到，沒想到在16年後真的有人和自己配對成功，這真的是一件很幸運的事情。

楊忠一說，自己的工作很特別，因為服務的對象有特殊的需求，因此上班的過程也很像做志工，但每當看見患者與家屬獲得幫助後，歡喜嶄露的那份安全感，讓自己對這份工作一直保有熱誠和成就感。

楊忠一從高中就開始捐血，笑說自己一點也沒有恐懼感，如果真的要比，那就是因為要收集周邊血，所以捐贈「時間長了點」，但真的很開心自己可以幫助正在和生命在拔河的患者。