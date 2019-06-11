ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

夏天好熱難入眠！　開冷氣前可先試試這7招

ETtoday健康雲

夏天好熱難入眠！開冷氣前 可先試試這7招

文／宛家禾　圖／pixabay

夏天的夜晚溼熱難耐，不好入眠。花上大把的銀子開冷氣是唯一的選擇嗎？其實，在你不得不開冷氣之前，不妨先試試這7種方法。

誰說「夏日炎炎正好眠」？酷暑讓人昏沉想睡，但真正躺在床上，卻又不一定睡得著。開冷氣睡吧！那就等著收下個月高額的電費帳單，可能會把你嚇到更睡不著。

為了替大家省荷包，以下整理了一些不使用冷氣的消暑入眠法，不妨一試。

請繼續往下閱讀...

1.善用深色窗簾

室內的窗簾是夏季入眠的好幫手。一副深色的窗簾，或背後有塗層的遮光窗簾，可阻擋炎熱的強光直射。

但秘訣在於，早上出門時先將窗簾拉上，遮擋陽光進入室內，待晚上回到屋內，室內溫度會比完全不拉上窗簾，或使用淡色系窗簾，更來得涼爽。室內溫度降低，晚上會比較好入眠。

2.降低濕度

美國睡眠協會（National Sleep Foundation）指出，相對溼度50％最適合入眠。在不使用冷氣的情況下，用除濕機降低室內濕度，也會使身體感覺較為乾爽，進而容易入睡。如果不想使用除濕機，那麼將房門與窗戶全都打開，增加室內通風，流動的風可帶走些許濕氣，使屋內不那麼潮濕。

3.睡前洗澡

（圖片來源：pixabay）

水是降暑利器，不管今天已經是第幾次沐浴，睡前再洗一次，將一整天附著於毛孔的汗水洗掉，皮膚清爽，就會好睡。

但洗澡的溫度要注意，以皮膚覺得不冷不熱比較好。冷水澡並不適合有心血管健康疑慮的人，因為從暖烘烘的室內突然接觸到冷水，會使血管突然收縮。另一方面，如果水溫過熱，洗完滿頭大汗，可能不久之後，汗水沾黏的況狀又會回來。

4.電扇前放一盆冰塊

覺得夏天熱到連電風扇吹出來的風都是熱的嗎？放一小盆冰塊在電扇的前方，吹出來的風會比較涼爽。別將冰塊盆放在走路容易經過之處，炎炎夏夜冰塊融得快，要避免在朦朧之中起床時將盆子踢倒，或一腳踩進水裡。

5.換成透氣寢具

還在使用今年過年時的床單？適合冬天使用的寢具不一定適合夏天，如果床單摸起來有潮濕黏膩感，不如換成較能透氣、排濕的寢具，如棉布或麻織的床單、枕頭套，睡起來會比較乾爽。內、睡衣也以棉麻材質為佳。

6.床前放一杯水

（圖片來源：pixabay）

持續出汗會使人睡不安穩，睡前補充一些水份，有助身體降溫，會比較好睡。

7.避免過多酒精性飲料

天氣炎熱，來杯冰啤酒，真是透心涼。不過，睡前還是小酌、適量就好。如果喝得太多，會使人感到全身發熱；如果沒醉倒，反而更不易入睡。

資料來源：National Sleep Foundation、CNN、The Sleep Council UK

延伸閱讀：

想開冷氣又怕電費爆表　專家教你打敗這2個家用吃電怪獸

吃西瓜好消暑　但4族群得當心

西曬屋不用怕　6方法把熱氣帶走

冷氣按這鍵　省電、降溫又健康

整天待冷氣房　「第二個腎臟」恐出狀況...反而易中暑

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

關鍵字： 康健雜誌 冷氣 生活寶典 炎熱 夏天
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

被狗攻擊？那是因為你不了解狗性　學會4招自保

「罐裝護唇膏」長期放在包包　可能比公廁馬桶還髒！

不只蔓越莓...女性愛護「妹妹」要多吃9種食物！

腸病毒兒哭鬧！媽安慰「可以去上學沒關係」　醫傻眼怒提6點打臉

飯前吃水果減肥？4類「地雷水果」空腹吃恐肚子痛、暈眩

「1歲感冒→3歲變過敏」瞎媽嗆醫：誤診法庭見　他「神比喻」回覆

兒子半年狂鏟20公斤！火龍果幫大忙　譚敦慈：果皮營養還能入菜

你是希臘腳還是羅馬腳？一張圖秒懂「3種腳型如何選鞋」

下大雨好潮濕！4項「天然除濕機」　放著就能吸濕氣

巨蟹做瑜伽、水瓶玩彈跳床？ 12星座適合什麼運動快來看

讀者迴響

回到最上面