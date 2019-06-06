巨蟹做瑜伽、水瓶玩彈跳床？ 12星座適合什麼運動快來看

文／張淑芬編譯 圖／pixabay

你如何選擇運動方式？教練說的？大家都在做？還是看起來輕鬆容易學？運動除了需要配合體力，是否適性也很重要。美國星座專家提供另類觀點，每一個星座都有對應的運動屬性。挑對運動，有助身心靈臻於平衡的境界。

水瓶座：彈跳床

水瓶座崇尚自由，天生富有愛冒險的開拓精神，不受舊有框架的影響，有時也很善變。運動方式自由自在又簡單的彈跳床，能讓水瓶座感受到不受羈絆的奔放；下一秒如何跳，全都自由發揮。吊床瑜伽也是不錯的選擇。膽子大的水瓶，能在專人指導下，嘗試鞦韆床和滑雪。

雙魚座：立式划槳

雙魚座，不玩水怎麼行？在水上進行的立式划槳，只需簡單的器材，就能達到有效的核心肌群運動。雙魚座天生學習能力強，還有出色的觀察判斷力、靈活的想像力。帶著划槳馳騁在山河間、感受大自然療癒身心的力量，是雙魚座不容錯過的休閒運動。

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牡羊座：健身房飛輪

牡羊座充滿正義感，意志力和行動力十足，不但有領導能力，還是天生的競爭好手。如果在健身房，適合參加具有競爭性指標的飛輪團體課程，在敵手群中揮汗如雨，滿足自我需求同時，也達到運動目的。

金牛座：跑步

金牛座穩重有耐力，不過由於不好動的天性，很難說服他們進行複雜快節奏的運動。在金星的掌管下，金牛座對於美和藝術的要求與感官享受，有著難以自拔的偏執。除了室內跑步機，也建議金牛們到戶外跑步或健走。戶外跑步得不時換路線，以保持新鮮感。

（網球運動消耗相當多的體力，雙打能培養團隊合作的精神與技巧。圖片來源：pixabay）



雙子座：網球

雙子座有顆聰明腦袋，具有優秀的觀察力和研究精神，懂得舉一反三、隨機應變。加上善於交際、容易和人打成一片，相當適合打網球，而且是需要團隊合作的雙打。可以開始揪朋友組隊打雙打了。

巨蟹座：瑜伽

有巨蟹座在的地方，總能充滿祥和氣氛。巨蟹人的記憶力強、感情細膩豐富，對於情緒感受敏銳，一不小心會累積太多壓力，因此需要瑜伽來紓解。瑜伽的動作可以讓人感受身體各個部位的存在，這正是巨蟹座所擅長的：敏銳的察覺能力。

獅子座：有氧團體運動

獅子座具有高高在上的王者風範，正直磊落、心胸寬大、願意照顧仰賴他的人，但有時會受到情緒左右，落入孤單處境。可以消耗精力與釋放壓力的有氧團體課程，相當符合獅子座充滿自信、樂於表現的特質。

處女座：皮拉提斯

處女座重視細節和精準，而且工作細心、直覺敏銳，具有出色的分析與領悟能力。要求動作精確的皮拉提斯，可強化腹部肌肉、加速傷勢復原，以及幫助紓壓，適合處女座的人。

（皮拉提斯透過控制呼吸、平衡姿勢、以及流暢度，可穩定人體核心。圖片來源：pixabay）



天秤座：Barre運動

天秤座講求公正與均衡、邏輯與策略，善於協調，對於身體健康也具有相同堅持。結合皮拉提斯和芭蕾的Barre，注重從頭到腳的身體與姿勢平衡，是天秤座運動的好選擇。有時也能加選強化心肺的綜合體訓，讓運動更全面與到位。

天蠍座：拳擊

天蠍座的人擁有驚人的耐力和意志力，既定目標未達標，絕不輕易放手。對於情感不輕易流露，一旦超過極限，情緒容易爆點。想讓天蠍座發洩這些隱藏壓力，需要運動強度較大的拳擊，除了和對手對峙，還能一併對抗累積的心魔。

（藉由健行，可接近山林與呼吸新鮮空氣，是放鬆身心靈的好運動。圖片來源：pixabay）



射手座：健行

對天生喜歡冒險、樂於嘗試新事物的射手座來說，戶外無疑是最好的運動空間。探索山間小徑的健行，有著狂野山景與充滿驚奇的角落風光，可充分滿足射手座的好奇心。

摩羯座：攀岩

魔羯座的耐力十足、嚴謹踏實，在嚴苛的環境下不屈不撓、耐心等待、持續奮鬥到最後一刻。無論是室內或戶外攀岩，從策略擬定到即時反應、從鍛練身體到提振內在，都會是勇於競爭的摩羯座，樂於挑戰的運動項目。

資料來源：Byrdie

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