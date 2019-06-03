肺癌患者發現罕見基因突變點　精準接受標靶藥物治療病情獲控制

▲李楊成副院長指出，透過全方位癌症基因檢測，找出基因突變點，精準用藥提高治癒機會。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名74歲女子為肺腺癌第4期患者，經6個多月化療、標靶治療、免疫療法治療後，病情未得到良好控制，經台南市立醫院血液腫瘤科李楊成副院長建議採「全方位癌症基因檢測」，發現罕見的癌細胞基因突變點，再採用標靶藥物精準治療，至今7個多月病情獲得控制。

李楊成副院長指出，癌症已進入個人化、精準醫療新時代，近年來癌症精準醫療在基因檢測、標靶藥物、免疫療法的研發下，治療愈具專一性，病患生命得以延長，抗癌武器越多且治療方式越趨精準，就越能朝著癌細胞核心瞄準，拯救更多癌友。

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李楊成副院長說，人體細胞約有2萬個基因，而每位癌友的基因變異都不一樣，過往的癌症基因檢測較單點，很常針對罹癌的項目進行檢測，檢測結果不夠全面。且癌症的治療藥物相當多元化，包含化療、標靶藥物、免疫治療…等。過往多以各個癌別作區分用藥，依照標準進行一線、二線治療，癌症患者可能需要不斷盲測用藥與治療方式，發現無效，再更換另一種療程，最後很容易因病況持續惡化，掌握度低，造成癌症的轉移、復發而產生遺憾的結果。

李楊成副院長表示，透過跨癌別的「全方位癌症基因檢測」找出導致癌症發生的突變基因及治療用藥，幫醫師與病人找到更多治療可能性，節省寶貴的時間與金錢。可適用所有實體腫瘤，如肺癌、乳癌、大腸直腸癌，甚至淋巴癌、骨肉瘤等患者，都可透過一次性的檢測，找出可能的腫瘤突變。

「全方位癌症基因檢測」包含300多個癌症基因，與所有癌症基因的突變型態，精準度達99％，增加發現重要或罕見突變的機會；同時還可能可以找到對應用藥，讓醫師可以有更完整的治療藍圖，有助於提升用藥與治療計畫的精準度，提升治療效果，確保醫師、病人、家屬對病況有同樣的認知。

李楊成副院長強調，現今癌症治療已進入個人化與精準醫療；以往病友對不斷嘗試治療的過程感到徬徨、沮喪，對病情復發，具有極高的不安全感，若能透過「全方位癌症基因檢測」，了解自己突變的基因，則可以終結漫長試藥過程，提高治癒機會，但目前健保尚未給付「全方位癌症基因檢測」，屬自費檢測，費用約10幾萬元，對患者及家屬仍是不小負擔。