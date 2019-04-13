別以為天然最健康！這種「木製餐具」可能比塑膠還毒

▲用有花色的竹筷吃飯，有比用塑膠筷健康嗎？（圖／翻攝自pixabay）

文／謝玠揚

天然健康有機風正盛行！不只是食物，連餐具都開始刮天然風喔。原木餐具聽起來不錯吧？不用擔心塑膠材料的塑化劑釋出致癌，也不用擔心金屬製品釋放出金屬離子造成老人痴呆（雖然這件事未必是真的）.....是不是很完美呢？

看過我的專欄的朋友一定知道，謝博士下一句一定是：「世界上當然沒有那麼美好的事。」

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最近看到網友提出問題：「為了環保，我都會自備環保筷，而且都只買木質的食器！不過前陣子看到討論說因為木製餐具容易壞掉，廠商為了耐用都會添加很多化學藥劑與重金屬，請問這是真的嗎？那常用會中毒嗎？」

要回答這個問題，我們要先來了解一下，到底「木製食器」有哪些種類？

木製食器安全嗎？重點是它「穿什麼衣服」

木頭、竹子這種材質，拿來當餐具，最大的一個缺點就是「怕水」。

因為木頭本身很容易吸水，而水份正是造成細菌孳生、木頭腐爛的主要因素。所以如果是標榜「100%原木，無人工塗層」的裸木餐具，請特別小心處理：使用完馬上清洗，不要長時間泡水，一定要等乾燥後再收納。如果發現有變色、變味、磨損、裂開的狀況，就立刻換掉吧：長菌的木製餐具，立即性的危害，絕對不會比塑膠製品低！所以，「完全沒穿衣服」的裸木餐具，並不是個好選擇。

▲筷子上的色漆遇熱、清洗剝落，跟食物一起吃下肚。（圖／翻攝自pixabay）

再來，如果是上了五顏六色、彩色繽紛的木製餐具呢？上了漆，當然是不怕水了，不用擔心變色變味裂開......但是，這些彩色的塗層，一但剝落吃進肚子，可不是好玩的。彩色塗料為了調色、顯色、穩定，通常含有重金屬及有機溶劑，這些絕對都是有致癌性的。一旦餐具上的彩色塗料剝落，或是遇熱、遇酸溶解，跟食物一起吃進肚子裡，就大大不妙了！簡單說，穿著彩色外衣的木製餐具，可能比塑膠還毒！

最後，也是最常見的一種，看得到木頭原色，但摸起來平滑，好像有上一層塗料。這就是所謂「有塗上生漆」的木製餐具，通常是木材直接製作成餐具後，直接在外面塗上一層生漆。塗上生漆就像是給餐具上了一層保護膜，能夠讓餐具「防水」，反而降低細菌滋生的可能性，並且讓食器變得更耐用。

「謝博士，生漆也是漆啊！吃下肚子應該也是很可怕吧？」

別緊張，生漆其實是萃取自漆樹的天然樹脂。生漆的主要成分是漆酚，直接接觸，容易引起皮膚過敏、發癢，但塗在器物表面放置乾燥後，就變得無毒了。如果生漆沒有另外添加其他物質，一般來說，都符合食藥署規範，是可以安心使用的。去日式餐廳用餐，看到華麗高雅的「漆器」，就是用生漆反覆塗佈、加工製作的。

所以，木製餐具，不穿衣服不好，穿太花俏也不好，簡單樸素的穿上「生漆」，才是最安全的。

▲盡量挑選不彩繪、不雕刻，造型簡樸的木筷。（圖／翻攝自pixabay）

如何挑選木製餐具？

在挑選木製餐具時，儘量選擇原色（生漆、不上色、不彩繪）、造型簡單（無花紋），因為沒有凹凸不平的表面就不容易藏污納垢；如果有外包裝，也建議注意是否有表示「通過食品器具容器包裝衛生標準」相關規範。

即使是挑選了最天然、最安全的餐具材質，良好的使用習慣，仍然是很重要的。一般來說，家用木製餐具因為常常洗滌，如果乾燥、收納不確實，的確容易長菌發霉，要特別注意；此外，餐具在反覆使用、搓洗之下，容易在表面產生細小紋路，也容易造成細菌孳生和髒汙殘留，我的建議是3個月到6個月就要定期更換。如果餐具出現刮痕、變形的情況，建議立即更換，避免細菌在不平滑的表面上滋生。

聽起來或許比一般的習慣要來的麻煩，不過為了家人的健康著想，如果要使用木製餐具，還是在挑選上多費些心思並且定期更換餐具吧！

作者簡介

博士謝玠揚，台大化工博士，在30歲那年創辦醫美保養品牌Neogence霓凈思。近年來成功打入東南亞及歐美數十國市場，努力為台灣品牌走上國際。

原文刊載於商業周刊網站專欄