小孩腸胃道鬧「便」扭？　專家教你如何對症下藥

▲春夏之交最容易引起腹痛、腹瀉。（圖／記者黃克翔 攝）

文／ 林國樂

小孩腸胃道鬧「便」扭，怎麼辦？

腹脹、腹瀉、腹痛是小兒常見病，一年四季常發生，特別是春夏之交。受涼是引起腹痛、腹瀉的主要誘因，由於氣候轉暖，很多人衣服一下子脫得太多，尤其是外出戶外活動，特別容易忽視保暖，極易發生著涼而誘發疾病。記得我女兒小時候每次出門，她媽媽總會把她裹得結結實實的，如果在公園玩到出汗，會及時給她脫掉比較厚的外套。室內、室外穿衣薄厚是不同的，玩鬧時和安靜時的穿著多少也不同。養小孩，真是個細緻的活兒。

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▲腹瀉時要多補充鹽分。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

飲食不當也是造成胃腸道疾病多發的重要因素。特別是夏天，氣溫升高讓不少人飲食習慣大變，如開始大量進食生冷硬的食物、大量飲用軟性飲料，對存放在冰箱裡的食品未經加熱就直接食用等，這些都會刺激胃腸道而誘發疾病。

當我老婆看到一則不吃飯只吃零食的中學生得了胃癌的新聞之後，驚覺飲食的重要性，也加強對女兒的管束，下了飲食禁令：不能喝冰涼的碳酸飲料，少吃油炸食品，禁止吃路邊攤上的食物……。



有一次一個朋友打電話向我求救：「我家小孩總說自己肚子疼，去醫院檢查，做了小兒腸鏡，並沒有發現什麼病症，我快擔心死了，你說這到底怎麼回事？我幫他報了兩個補習班，一個才藝班，今天都沒去，白花花的銀子就這麼沒了，心痛啊……。」小孩子都會有肚子疼的情況，慢性胃炎是小兒腹痛尤其是上腹部疼痛最常見的原因。

透過小兒胃鏡的檢查，發現很多小孩的胃病是由幽門螺桿菌（Helicobacter pylori）引起的。但是他們家小孩胃鏡檢查沒發現病變，則很可能是功能性腹痛，主要是環境和精神壓力造成的，現在家長常常對小孩進行提前教育，學習壓力過大的小孩經常會發生腹痛。

我說：「你少報幾個補習班，也許他的腹痛就好了。」他說：「我家小孩一直以來聽話又懂事，沒讓我們做父母的操過心。除了很小的時候厭食不好好吃飯……。」

▲「飢餓療法」讓小孩不再厭食。（取自圖庫Shutterstock）

還記得幾年前他家小孩厭食，他也是這樣三番五次的打電話給我請教怎麼辦？其實小孩子厭食一定要弄清楚原因，對症下藥。首先應確認小孩是否有不良飲食習慣，如愛吃零食、霜淇淋、冷飲等。還有就是家長不要強迫小孩吃飯，這樣會讓小孩產生吃飯就是受罪的錯覺，長久下來，小孩會逐漸形成條件反射性拒食，最終發展成厭食。

很多疾病也可能伴有厭食的症狀，尤其是消化系統受累時，小孩子最容易厭食。缺鋅的小孩也不願意吃飯。家長對症下藥，才能幫小孩治好厭食。

當初我推薦他「飢餓」療法。小孩如吃飯時無理由的不吃或不好好吃，他就只能等到下一頓飯時才有東西吃，兩餐之間不准吃任何食物。這種療法似乎很殘酷，實施起來卻很有效，對小孩正常心理發展也有幫助。結果實行「飢餓」療法不到一週，他家小孩不再厭食了。



腹瀉也是小孩常見疾病。我這個朋友，可能忘記有一年夏季，他家小孩腹瀉，打電話給我：「林醫師，小孩一直拉肚子，我現在帶他來醫院打點滴，為了防止他再拉，我已經一整天沒讓他吃東西了，現在買點東西給他吃可以嗎？可是我又怕吃了東西，又拉得更厲害！」

▲小孩如果學習壓力過大，就容易發生腹痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

我嚴厲批評了他這種錯誤做法。長期以來，家長們對小孩腹瀉防治存在著很多錯誤的觀念。比如腹瀉時不讓小孩吃東西，一腹瀉就立即帶著小孩去醫院打點滴，私自給小孩吃抗生素、消炎藥。殊不知，小孩腹瀉時營養消耗很大，再不吃東西，就會缺營養，很難和疾病抗爭。

一般腹瀉完全可以服用口服脫水補充液，非常有效，不用打點滴；抗生素不僅對輪狀病毒感染所導致的腹瀉毫無作用，還會消滅一些有益細菌，如雙歧桿菌、乳酸桿菌，造成人體內菌群紊亂，微生態平衡被破壞。



小孩腹瀉時，要及時補充鹽分，飲食一定要清淡。如果孩子是急性或慢性腹瀉伴有發熱者，應該警覺發炎性腸道疾病的發生。發炎性腸道疾病可引起腸壁紅腫、潰瘍點（可致出血）等。任何年齡的人都有可能罹患炎症性腸病，它的臨床表現主要有腹瀉、腹痛、直腸出血、發燒、體重減輕等。

發炎性腸道疾病的併發症有大腸出血、穿孔、停止正常蠕動、膨脹或腸阻塞。另外，還可波及身體的其他部位，如患關節炎、皮膚病、腎結石、膽結石、眼部的發炎以及兒童生長緩慢等。潰瘍性結腸炎還會使結腸癌的發病率增高。如果懷疑小孩有發炎性腸道疾病，一定要及時就醫。

本文摘自《肛剛好》／ 林國樂（北京協和醫院基本外科結直腸主任醫師、教授）／大是文化