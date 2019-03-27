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上班族男子身體無異狀　發現甲狀腺結節竟已是罹癌！

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▲喉嚨痛,甲狀腺。（圖／記者周姈姈攝）

▲甲狀腺結節良性惡性判斷不易。（圖／記者周姈姈攝）

記者洪巧藍／台北報導

甲狀腺問題發現不易，一名50多歲男性上班族，健檢發現甲狀腺長了結節不以為意，但是後來進一步透過智能分析影像醫材輔助診斷懷疑為惡性，手術切除後證實罹患甲狀腺癌。所幸現在他已經痊癒，僅需定期追蹤，不過這樣的過程還是讓人嚇出一身冷汗。

甲狀腺結節在國內相當普遍，平均每4名成人，便有1人患有結節，多數人是在健檢時，透過觸診、超音波得知，其中雖然僅5~10%屬惡性（甲狀腺癌），但數量仍不可小覷，2016年有4041名國人新確診甲狀腺癌(含原位癌)，發生率擠進10大癌症排行榜。

收治個案的中國附醫內科部新陳代謝科顧問張淳堆表示，家族史、環境（輻射）都是甲狀腺結節危險因子，然而，結節是否為惡性，得靠醫師觀察超音波影像、相當仰賴「醫師經驗」，若有懷疑便得進一步用細針穿刺化驗，決定是否手術切除。

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但針長、扎脖子、檢查完易出血疼痛等缺點，讓不少民眾對穿刺卻步；此外，醫師間對超音波影像判讀不一致性卻高達7成，對細針穿刺建議的一致性也僅33%，可能出現過度診斷、過度治療。

張淳堆表示，近期國內已有自行研發的智能分析影像醫材，可協助醫師更準確判斷甲狀腺結節良惡性，減少約50%侵入性檢查，也可讓約27%良性結節患者，避免不必要的手術切除與終身服藥，提供民眾另一選擇。

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