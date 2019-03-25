有B、C肝不追蹤　他肚子痛竟是「5公分腫瘤」破裂爆血！

▲一名B、C肝帶原患者未長期追蹤，竟拖到肝腫瘤爆裂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

一名63歲陳伯伯是B、C肝帶原者，3年前因急性腹痛送急診，經電腦斷層檢查赫然發現一顆5公分肝癌腫瘤，且破裂出血，劇痛難耐，狀況相當危急，經緊急栓塞治療，搶回一命。醫師提醒，慢性B肝、C肝帶原者就算沒有明顯不適症狀，還是要定期追蹤，才能降低肝硬化、肝癌風險。

收治該病例的台中榮總腸胃肝膽科主治醫師李少武指出，該名患者本來就是B、C肝帶原者，因為腹痛就醫才發現肝腫瘤，雖然有救回一命，但後續半年經兩次栓塞治療，腫瘤仍有復發跡象，甚至開始轉移到血管，進入晚期肝癌階段。

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李少武說，後來陳伯伯開始服用一線標靶藥物，約一年半後，腫瘤數量和大小才獲得控制，但隔年又再次檢查出腫瘤轉移到肺部，進一步使用第二線藥物治療，目前病情同樣獲得控制，但仍要持續追蹤觀察。

▲台中榮總腸胃肝膽科主治醫師李少武。（圖／台中榮總提供）

目前臨床針對晚期肝癌治療，主要以一線標靶藥物為優先，若治療失敗或開始產生抗藥性，在患者仍具備一定肝功能的前提下，可以使用二線藥物治療。李少武強調，肝癌是一個血管供應很豐富的腫瘤，肝癌藥物機轉包括針對肝癌上不同受體作用，讓支配流的血管產生壞死，使腫瘤不易得到養分供應、抗免疫抑制作用等等，有機會控制疾病。

而第二線藥物則能抑制血管新生，進而抑制腫瘤增生。但李少武也提到，使用藥物治療肝癌過程中可能伴隨副作用，需要只要遵循醫療團隊的醫囑照護，善用乳液、乳膏、高血壓藥物等幫助減緩不適。

根據衛福部統計數據顯示，肝癌仍高居我國癌症主要死因第二位，且有近8成來自B型或C型肝炎感染者。李少武醫師提醒，因肝炎病毒潛伏期可長達十至二十年以上，一般民眾應做B肝、C肝檢驗外，並施打疫苗預防保護，有病毒性肝炎的患者更應注重回診追蹤，每3個月抽血檢查肝功能與胎兒蛋白，每半年到一年做一次超音波。