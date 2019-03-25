台灣生育率全球墊底！　衛福部：人口素質提升更重要

▲台灣生育率下降，在全國200個國家中敬陪末座。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣少子化問題嚴重，根據2019「世界人口綜述」（World Population Review）網站列出的各國出生率排名，台灣在全球200個國家中敬陪末座，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。對此，衛福部指出，政府也不斷在提出養育方案，任何有助提高生育率的方案，都一直有在做內部討論，但更重要的是，人口素質也必須提升。

衛福部政務次長何啟功今（25）日出席立法院社福及衛環會，會議前特別回應生育率下降問題。何啟功坦言，生育率下降的原因有很多，如經濟環境、年輕夫妻的養育負擔，但更重要的是人口素質必須提升。

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何啟功進一步指出，台灣出生率低，但挪威、瑞典等北歐國家人口數比台灣還少，但他們培養孩子、教育都相當用心，成年後孩子的成就也可以連帶提升國家經濟和科技發展，因此努力讓台灣年輕人願意生育和養育孩子很重要。

▲衛服部次長何啟功。（圖／記者黃克翔攝，資料照）

何啟功強調，目前任何有助提高出生率的方案，都有在衛福部內部高階會議做討論，也會結合教育部等其他相關部會，一同研擬可以補強的政策，但另一方面是，人口素質也必須提升，所有孩子都要接受正常教育，未來也才會有更好的發展。

另外，對於今年台灣仍無法參與世界衛生大會（WHA），何啟功則表示，還是會持續努力希望參與，但在各方面都能感受到中國的壓力，不過美國眾議院、參議院其實都是支持台灣參與的，因此也必須突破現在的困境，台灣也要持續發聲，在全球健康議題中，台灣是不可被忽視的角色。

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