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15分鐘就尿一次！「8公分子宮肌瘤」壓迫膀胱...她尿到想哭！

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便秘,上廁所,肚子痛,拉屎,大便（圖／達志／示意圖）

▲一名女性長期頻尿，最後竟發現是8公分子宮肌瘤壓迫膀胱引起！（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

頻尿竟是子宮肌瘤作怪？一名40多歲女性嚴重頻尿，每30分鐘就要跑一次廁所，就醫後服藥曾些微改善，但沒多久又開始狂尿，甚至變成每15-20分鐘就要尿一次，詳細檢查才發現子宮長了8公分的肌瘤，因為肌瘤壓迫到膀胱，才引起頻尿問題。

收治該病例的書田診所泌尿科主任杜元博指出，該名女性就醫時說自己頻尿到快哭出來了，進一步透過超音波檢查發現，她子宮內長了8公分大的子宮肌瘤，後來她才坦承6年前就發現子宮肌瘤了，當時只有4公分，因為沒有不舒服，所以沒做治療，沒想到現在長到8公分，一般來說，子宮才約10公分大，等於這顆肌瘤幾乎快佔滿子宮。

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▲▼腹瀉,腹痛,烙賽,拉肚子。（圖／記者黃克翔攝）

▲醫師提醒，若有月經量多、腹痛等症狀，一定要立即就醫。（圖／記者黃克翔攝）

杜元博解釋，因為這顆8公分肌瘤長的位置在子宮前端，剛好壓迫到膀胱，才導致頻尿，而之前該名女性曾服用過治療膀胱收縮異常的鬆弛藥物，雖然有暫時奏效，但她的狀況來說，若長期使用膀胱收縮藥物，反而有可能導致排尿不順、增加餘尿量和膀胱痙攣等。

杜元博提醒，有長期頻尿問題，初步檢查找不出原因，就要警覺可能是子宮肌瘤造成，若有月經量多、常腹痛等症狀，一定要立即就醫檢查；若確診子宮肌瘤，就算沒有不適症狀，還是要就醫檢查、評估是否需要做進一步治療。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 頻尿 子宮肌瘤 泌尿科
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