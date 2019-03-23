蔡英文出訪見證醫療外交　新光醫院捐贈「帛琉手術室」

▲總統蔡英文出訪帛琉，一同見證新光醫院和帛琉醫療合作。（圖／新光醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

總統蔡英文近期到帛琉出訪，長期致力協助帛琉醫療的新光醫院也捐贈「手術室」給帛琉國家醫院，蔡英文和帛琉總統今（23）日也一同參與捐贈儀式。新光表示，目前帛國最多人造訪的就是新光醫院，今年新光健檢中心也將成為第一家正式和帛琉健保合作的特約院所，居民只要自費機票到台灣，就可透過帛琉健保給付，進行健檢服務。

新光醫院自2015年起積極協助帛琉提升手術室水準，今（23）日由新光醫院楊國卿顧問和洪子仁副院長代表捐贈「新光手術室」，由總統蔡英文和帛琉總統湯⽶・米雷蒙傑索（H.E. Tommy E. Remengesau, Jr.）共同⾒證。

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洪子仁指出，過去帛琉病人要進行重大手術，必須等美國、台灣醫療團造訪或是搭機到周遭各國，新光自2007年展開台帛醫療合作，除了陸續捐贈醫療設備，如電燒刀、移動式超音波，也安排帛琉醫護人員來台研習，更協助當地建置完整醫衛體系，採行公共衛生三段五級預防醫學。

此次捐贈儀器包括「複合式手術床、麻醉機、生理監視器、術後病人體溫管理系統、移動式吸引機、24小時心電圖儀、醫用手術頭燈」等七項，希望透過建置複合式手術室，提升帛國的整體醫療⽔準，讓帛琉居民不須出國，就能在帛琉國家醫院接受良好照護。

另外，洪子仁也特別提到，新光醫院健檢中心也將是第一家正式與帛琉健保合作的特約預防保健院所，居民自費飛來台灣，帛琉健保就給付居民在新光健檢，檢查內容包括胃癌、無痛胃腸鏡檢查、血液生化檢測、骨質密度及多科醫師會診等項目。