潛伏結核感染「醫事人員風險高」　疾管署3萬名額免費篩

▲疾管署世界結核病日。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

結核病是國內每年新增人數最多的傳染病，潛伏結核感染更是未來防治隱憂。根據統計，國內每10到20名醫院工作者當中，就有1人是潛伏結核感染者，疾病暴露風險高，疾病管制署今年規劃提供3萬名額給公衛、醫事人員免費受檢，希望早期發現早期進行投藥，避免真正發病時對身體造成損害。

世界衛生組織（WHO）訂定每年3月24日為世界結核病日，響應今（2019）年宣導主題「IT’S TIME」，疾病管制署22日舉辦「終結結核 即刻行動」活動，展現結核病防治工作刻不容緩及消滅結核病的決心。

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疾管署長周志浩表示，我國的結核病新案發生數自2005年的16,472人逐年下降，2018年發生數8,825人，不但比前一年下降約9%，成效也優於鄰近的新加坡、南韓、香港等地。然而在已經發病的結核病患者之外，其實相關接觸者也可能成為「潛伏性結核感染」，WHO估計世界人口的四分之一有潛伏結核感染，而以我國接觸者推估約15%為潛伏結核感染者。

▲疾管署長周志浩接受潛伏結核篩檢。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，世界衛生組織建議把職業暴露、有感染風險的公衛、醫事人員優先納入服務對象。國內資料也顯示，約每10至20名醫院工作者中有1人是潛伏結核感染者，又以感染科、放射科、胸腔科風險最高。疾管署今年規劃提供公衛及醫事人員3萬人抽血受檢機會，及約5000人治療服務，早期發現早期治療。

潛伏性結核感染者身體裡有結核菌，但沒有發病，胸部X光檢查也是正常，只有進行皮膚結核菌素檢查時才會呈現陽性反應，若沒有檢查也不會知道有感染。疾管署防疫醫師李品慧表示，潛伏結核感染者雖不具傳染力，但終其一生有1成機會進展為結核病，尤其在感染後的第一年內或免疫力不佳時發病風險最高，如果預先接受治療，就可提供超過9成以上的保護力，是避免結核發病最有效的方法。

李品慧也提到，結核病發病之後進行治療，不僅要服藥至少6個月，患者身體也已經有嚴重的受損；至於潛伏結核的治療僅12週，每週服用一次藥物即可。

▲疾管署邀請世大運標槍金牌選手鄭兆村為今（2019）年世界結核病日代言人。（圖／疾管署提供）