我的生命我做主！　新樓醫力推醫療自主保障善終權益

▲台南新樓醫院預立醫療照護諮商團隊呼籲民眾，善用預立醫療照護諮商門診，來協助簽署預立醫療決定書，並註記在健保卡，以維護保障自己善終權益。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

《病人自主權利法》於2019年1月6日正式上路，只要是具有完全行為能力的民眾，都可以經過預立醫療照護諮商（ACP）的程序，來簽署預立醫療決定書（Advance Decision，AD）並註記在健保卡，以維護保障自己善終權益。

台南新樓醫院預立醫療照護諮商團隊林家義醫師表示，院方於2019年3月4日起開設預立醫療照護諮商門診（每週一上午、週四下午，採專線約診制）。

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取得《病人自主權利法》核心講師資格的陳姿君護理師指出，諮商團隊陸續進行院內外宣導約5場次，希望讓大家能更了解「病主法」的精神與內容；許多民眾透過媒體報導或宣導活動等管道來電詢問，有半數的民眾皆誤認為自己前來即可，無需透過與家人溝通討論共識，經過諮商團隊護理師前置說明，才理解到簽署預立醫療決定書，必須先到醫療機構進行預立醫療照護諮商，經過仔細了解自主照護諮商的動機，讓彼此不想碰觸的話題能充分討論，啟動親屬間探討生命議題的時機，深思熟慮後再來確認預約，屆時即有整個家庭共同簽署、見證彼此的選擇，賦予生命意義、尊重自主，保障當事人尊嚴善終。

林家義醫師表示，進行預立醫療照護諮商時，諮商團隊（醫師、護理師、社工師或心理師）會和意願人、二親等內親屬（至少1人），討論將來面臨末期、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及其他公告之重症等《病人自主權利法》5種臨床條件時，意願人是否要接受或拒絕維持生命治療及人工營養及流體餵養，未來如經由兩位相關專科醫師確診，病人符合5種臨床條件之一，並經緩和醫療團隊至少兩次照會，確認病人的預立醫療決定書及內容後，即會依意願人需求執行。

新樓醫院蔡江欽院長，自己也簽署預立醫療決定書，他以自己為例強調說明，自己站在醫院管理者、醫師，以及未來可能成為意願人或家屬的角色，應該及有責任了解病主法的精神與內容，在自己身心狀況最健全的時候，進行預立醫療照護諮商，並預立醫療決定，可免除無謂的醫療浪費，維持自己最後的尊嚴，更可以免除最親愛的家人，在面對親情與撤除醫療心理衝擊下的負擔，所以他親自於3月4日偕同妻子一同進行諮商並簽下預立醫療決定書。

林家義醫師表示，目前健保不給付預立醫療照護諮商，民眾需自費，新樓醫院諮商費用3000元，同行者1000元／人（最多5位）。提醒大家可先來預約時間並接受諮詢，讓自己為自己的未來做選擇與決定。

《病人自主權利法》的意義就如同一位已簽署預立醫療決定書的何先生所說：「我想能夠在自己身體尚未衰敗，頭腦還能清楚判斷時，可以從容不迫地，為自己未來先選擇喜歡的醫護方式，是一件美好之事」。新樓醫院預立醫療照護諮商門診，歡迎善加利用。