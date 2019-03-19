好怕「痣」癌變？　醫推檢測小工具「自拍傳LINE」就可做篩檢

▲身上的痣會不會變黑色素瘤？專家推出AI智能從照片做分析。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

不少人相當恐慌身上的「痣」會變黑色素瘤，但又不知道該如何判斷需不需要為了痣就醫？對此，台北醫學大學推出一款「痣能達人 MoleMe」聊天機器人，只要加LINE官方帳號，然後上傳照片，回答「性別、年齡層和痣的外觀」等5個簡單問題，就可做初步篩檢，準確率高達9成。

萬芳醫院皮膚科主任暨台北醫學大學醫學科技學院院長李友專指出，到底要不要為了「痣」就醫，常常讓人陷入兩難，掛號看診需要花費很長的時間等候，但若不當一回事，忽略痣的異常變化，當痣癌化變成惡性黑色素細胞瘤，可能會因為延誤治療錯過黃金治療期。

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以東方人來說，黑色素瘤常見於四肢末端，也可能在身體其他地方出現，若有不尋常的皮膚狀況，早期發現、早期治療相當重要。李友專說，為增加協助民眾辨別，便透過AI發展「痣能達人MoleMe」聊天機器人，建立超過5,000筆醫療影像資料庫，分析痣的異常風險。

▲台北醫學大學推出LINE官方帳號做「痣」檢測，可分析異常風險。（圖／北醫提供）

李友專進一步說明，只要加入「皮智-痣能達人MoleMe」Line官方帳號，在光線充足的環境中，用手機拍攝身上的痣，回答「性別、年齡層、便別的痣是否超過0.6公分、痣在身上多久、痣有沒有明顯變化」等5個問題，並上傳照片，就能得到異常風險分析結果及臨近醫療院所就醫資訊，整體演算法的正確率已經達到93%。

李友專強調，皮膚癌是國人10大癌症發生的第9位，每年大約有3到4千人罹病，其中又以「惡性黑色素細胞瘤」最高，占皮膚癌死亡病例一半以上，建議可善用輔助工具，若早期確診，治癒率也相對較高，0期、1期治療幾乎可完全治癒，但是若拖到3、4期死亡率可能就會超過50%。

【痣能達人MoleMe】聊天機器人操作步驟

1.加入「皮智-痣能達人MoleMe」Line官方帳號

2.拍攝身上痣的照片

3.以下回答5個問題

►性別

►年齡層

►要辨識的痣是否超過0.6公分

►要辨識的痣存在多久

►痣在這一個月內有沒有明顯變化（如變大、變多、變色、變形、會流血、會痛、會癢等）

4.上傳照片後就可進行分析





▲▼加入好友之後，就可以開始回答問題。（圖／翻攝LINE頁面，下同）



▲5題問題回答完後，就可上傳痣的照片進行分析。