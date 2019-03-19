都是手搖飲惹的禍！　愛「點大杯慢慢喝」小心牙齒爛光光

▲醫師指出，手搖飲是幼兒蛀牙一大兇手，建議不要點大杯慢慢喝，反讓牙齒一直暴露在酸性環境。（圖／記者許力方攝）

記者趙于婷／台北報導

愛喝手搖飲，小心一口爛牙！根據衛福部統計，台灣0-6歲學齡兒童蛀牙率47%，其中5歲高達65.43%。醫師指出，手搖飲就是幼兒蛀牙的兇手之一，尤其是飲料一杯慢慢喝，每喝一次對牙齒都是傷害，再加上清潔不乾淨、沒做含氟預防，容易牙齒壞光光，如果真的要喝，建議不要點大杯。

隨著飲食精緻化，高油糖鹽食物隨處可及並唾手可得，世界衛生組織（WHO）在2017年指出，糖是造成齲齒發生重要因素之一，當口內細菌代謝醣類產生酸時，會造成牙齒硬組織去礦物化，進而導致齲齒。

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衛福部心口司技正陳少卿指出，根據衛福部2018年兒童口腔健康調查，台灣0-6歲學齡前兒童中，有47%有蛀牙，平均著牙顆數是2.31顆，其中高屏地區蛀牙2.8顆最多，台北1.9顆最少，而在5歲兒童中，蛀牙率更高達65.34%，平均蛀牙顆數約3.44顆。

陳少卿進一步提到，兒童蛀牙率南北有差，主要和醫療資源、家長照顧最有關係，根據調查，僅有61.5%的家長會在兒童睡前協助刷牙、60%使用含氟牙膏、15.5％使用牙線棒幫兒童潔牙，更有37%的家長幫兒童刷牙不到一分鐘，少於牙醫師建議的2分鐘。

▲要預防蛀牙，最好每天至少以1000ppm以上含氟牙膏刷牙二次。（圖／CFP）

牙醫師公會全聯會口腔衛生委員會副主任委員李楊鈞指出，當醣類食物吃進嘴裡時，2分鐘就可以讓口腔酸鹼值變成酸性狀態，一旦酸鹼值達到pH5，就會對牙齒產生傷害，造成礦物質流失，其中手搖飲就是一大危害，過去曾看過考生因壓力大，每天喝手搖飲紓壓，一大杯擺著慢慢喝，反而讓牙齒不斷暴露在酸性環境，最後該名考生齒縫也看見多顆蛀牙。

李楊鈞建議，尤其是懷孕婦女、嬰幼兒與孩童減少含糖食物的攝取頻率，每天至少以1000ppm以上含氟牙膏刷牙二次，幼兒長牙就要潔牙，定期接受口腔檢查、洗牙及塗氟服務，若真的要喝飲料，也要避免一大杯多次喝，才不會讓牙齒一直暴露在酸性環境。

另外，由於女性懷孕會改變口腔環境，牙周炎和蛀牙率都會增加，牙醫師公會將在明日世界口腔衛生日到4/10舉辦「2019兒童口腔健康周-孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所活動」，包括孕婦和15歲以下兒少都可持健保卡到全國1230家「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」看診，可免掛號費做口腔檢查。

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