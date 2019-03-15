大愛捐器官竟還得付手術部分負擔！　健保最快5月取消

生活中心／台北報導

台灣器官捐贈來源全靠民眾大愛捐贈，但做善事卻得支付摘取手術的部分負擔，以往醫院都會用愛心捐款響應，外界認為此做法仍需改善。健保署14日預告，衛福部已修正「全民健保保險對象免自行負擔費用辦法」，最快5月起器官捐贈將免部分負擔。

為鼓勵器官移植風氣，健保署宣布兩項新改革，除了上述的免除接受移植器官或摘取器官手術相關費用的部分負擔，還要新增「器官移植協調管理費」支付項目，讓第一線的器官移植協調師能比照醫師、醫事人員獲得合理給付。

健保署統計，2017年扣除本身有重大傷病身份者，就有601名大愛捐贈器官者被收取部分負擔，平均每人1.6萬到1.7萬；另外，受贈者也有99人因為不具重大傷病身份，付出5萬到8萬不等的部分負擔。

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▲以往，每位器捐者平均被收取1.6萬移植手術費用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

健保署醫務管理組組長李純馥表示，器捐受贈者多半本身有重大傷病，可減免醫療費用，但大愛捐贈者多半是因為意外，最後一刻決定遺愛人間，卻因本身沒有重大傷病，健保仍會收取摘取手術的部分負擔，儘管大多數勸募醫院都會以愛心捐款自行支應，但健保署也覺得這種做法應該調整。

李純馥坦言，健保向來鼓勵民眾大愛捐贈器官，但過去的做法難免落入為德不卒，在健保署建議下，衛福部最近已預告修正「全民健保保險對象免自行負擔費用辦法」，針對接受移植器官或摘取器官之手術相關費用亦可免部分負擔，而醫界也要求不只手術，應是該次整體醫療費用全免部分負擔。

此外，為反映器官移植協調師的辛勞，健保新增「器官移植協調師管理費」支付項目，不論是摘取器官或移植手術的醫院皆可申報給付點數5000點（約5000元），讓辛勞的器官移植協調師也能比照醫師、醫事人員獲得合理給付。