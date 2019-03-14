「要等律師一起、廠商業務不在台灣」　理科太太請假未赴衛生局說明

▲理科太太透過經紀人請假，慧智基因也表示業務負責人不在台灣。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

理科太太因在臉書因在影片中介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」疑似觸犯《藥事法》。台北市衛生局今（14）日也要求雙方到案說明，但稍早衛生局表示，雙方今天都請假，慧智基因請假原因是業務負責人在國外，下週返台，希望可以3/22下午再到場說明，理科太太方則透過經紀人表示，願意配合調查，但希望等律師一同到場。

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理科太太推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片中，一開始先介紹了子宮頸癌，之後拿出慧智基因的產品，並拿著說明書解釋該產品使用方式，也提到經過諮詢、填資料等步驟，就可以拿到子宮頸癌自採組，在家中自己做子宮頸抹片檢查，採檢後送回公司之後，就會有檢驗報告，影片一出就吸引不少網友觀看。

北市衛生局食藥科科長王明理表示，已經要求理科太太的經紀公司、慧智基因必須在今天下午5時前移除所有廣告影片和連結，雙方都表示會配合調查，也因為廣告產品是慧智基因，目前尚未確定雙方是否有簽訂合約，因此理科太太方面是協同調查，但因為今天雙方都請假未到場說明，預計下次到案說明時間訂在3/22下午。

▲理科太太涉及醫材廣告違法。（圖／翻攝理科太太紛絲團影片）